Guilherme Leicam desabafa após ganhar 10 kg: 'Perdi meu pai'

Ator de 'Malhação', Guilherme Leicam desabafa após receber críticas por ter ganhado peso; ele explicou motivos da mudança de sua aparência

O ator Guilherme Leicam falou mais uma vez sobre a mudança de sua aparência após ganhar cerca de 10 kg. Em sua rede social, o ex-Malhação já havia desabafado sobre as críticas que andou recebendo e agora, em entrevista ao O Globo, ele apontou alguns motivos que o fizeram ficar diferente.

Por ter aparecido muito jovem na televisão, o artista comentou que atualmente está com 33 anos e já se passaram 10 anos desde sua primeira aparição. Além desse ponto, Guilherme falou que ganhou os 10 kg após perder o seu pai e se afastar das redes sociais para viver o luto em paz.

"As pessoas têm na cabeça a imagem da última vez que elas me viram. Quem me viu há dez anos, quando eu tinha uns 23 anos, vai notar a diferença de um cara que está com 33. A gente muda mesmo. E eu lido muito bem com isso, não me afeta de uma forma que me deixe mal. Mas me acende um alerta porque não é legal falar do corpo das pessoas. Tem gente que de fato pode entrar numa depressão, pode sofrer com esses comentários", disse sobre a exigência que fazem aos famosos, esquecendo que o tempo passa para todos.

"Este ano eu perdi meu pai e essa falta me colocou de certa forma para baixo. Demorou até eu me reerguer novamente, perceber que preciso projetar uma vida para frente e não ficar só vivendo com saudade dele. Ali eu ganhei quase 10 kg e realmente sumi das redes sociais. Com a ansiedade das coisas, eu passei a comer muito mais. Há mais ou menos dois meses, falei: "Você também gosta de se cuidar. Você gosta de treinar. Volta, cara". E aí eu procurei nutricionista, voltei a me cuidar. Dos 10 kg que eu ganhei, pelo menos uns 7 eu já perdi. Quando você começa a se cuidar os trabalhos aparecem, sabe?", falou sobre estar retomando alguns cuidados.

É bom lembrar que Guilherme Leicam está longe das novelas há quase cinco anos desde que apareceu em A Dona Do Pedaço, em 2019. No próximo dia 3, seu primeiro trabalho como protagonista poderá ser revisto no canal Viva em Malhação: Intensa Como a Vida (2012).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GUILHERME LEICAM® (@guilhermeleicam)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GUILHERME LEICAM® (@guilhermeleicam)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GUILHERME LEICAM® (@guilhermeleicam)

Guilherme Leicam ironiza comentário de Malvino Salvador sobre beijo de língua em novela

Guilherme Leicam se pronunciou após Malvino Salvador relembrar uma curiosidade durante as gravações da novela A Dona do Pedaço, da TV Globo.

Na novela, os dois protagonizaram um beijo gay, e durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, Malvino confessou que ficou surpreso quando o colega colocou a língua no beijo técnico durante a gravação.

"[...] Pô, estou respeitando todas as minhas pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua.. eu fiquei indignado. Estou lá e sinto uma língua entrar e falei, que p*rra é essa... Mas não parei, fiquei esperando a diretora dar o corte. Entrou uma língua gelada", contou o ator.

Após toda a repercussão da história, Leicam comentou uma postagem no Instagram do Hugo Gloss e ironizou a situação. "Poxa... Lá na hora ele [Malvino] falou que tinha gostado do meu beijo. Kkkkkk", escreveu o artista na postagem.