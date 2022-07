Malvino Salvador revela que Guilherme Leicam colocou a língua em cena de beijo em novela

Malvino Salvador relembra os bastidores de cena de beijo com o ator Guilherme Leicam na novela A Dona do Pedaço

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 14h18

O ator Malvino Salvador (46) contou uma curiosidade sobre os bastidores da cena de beijo com o ator Guilherme Leicam (31) para a novela A Dona do Pedaço, da Globo. Na época, os personagens deles, Agno e Leandro, viviam um par romântico. O artista contou que ficou surpreso quando o colega colocou a língua no beijo técnico durante a gravação.

"Eu brinco, mas não tenho preconceito algum com relação a isso. Existe muito essa coisa de ter ou não ter o beijo, eu acho isso uma grande bobagem", disse ele no podcast Papagaio Falante.

Então, ele contou sobre as várias vezes que gravaram a cena do beijo. "A gente fez o beijo uma porrada de vezes, em três níveis: uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão", disse ele, entre risos, e completou: "Só que o chupão, você pode fazer um beijo técnico sem botar a língua, sem nada. Pô, estou respeitando todas as minhas pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua.. eu fiquei indignado. Estou lá e sinto uma língua entrar e falei, que p*rra é essa... Mas não parei, fiquei esperando a diretora dar o corte. Entrou uma língua gelada".

Por fim, Malvino relembrou que o colega ficou nervoso na hora da gravação. "Eu falei assim: 'pô, está querendo tirar uma casquinha de mim, brother?!' Mas ele estava nervoso, e na hora resvalou a língua", disse ele.

Vídeo de Malvino Salvador no podcast: