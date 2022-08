Grazi Massafera fala sobre os boatos de romance com Gabriel Medina

Pelas redes sociais, Grazi Massafera se pronunciou sobre os rumores de um affair com o surfista Gabriel Medina

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 12h54

A web foi à loucura após Gabriel Medina (28) compartilhar um vídeo fazendo carinho em um gato fazendo suposições de que ele estaria em um romance com Grazi Massafera (40). Tudo isso porque o animalzinho do vídeo é da atriz.

Com os rumores, a artista resolveu se pronunciar. "Ô gente, vamos parar de supor coisas e de me arrumar namorado que eu mal conheço. Sei que ele mora no mesmo condomínio que eu e meus gatos passeiam como todos os gatos. Na próxima, me perguntem porque eu não vejo ele há muito tempo. Esclarecido, né?", escreveu ela na publicação do Instagram Rainha Matos.

Grazi continuou o assunto nos Stories do Instagram. "E vocês que gostam de uma fofoca, parem de me marcar em coisa sem pé e nem cabeça, que eu não gosto. Meu gato tá passeando pela rua e deixa ele passear, porque ele gosta", disse.

Para finalizar o mal-entendido, ela compartilhou um print de uma conversa com uma vizinha. "Minha vizinha amada. O gato fujão já está de volta em repouso de seu lar. Sim, ele dá as voltas dele. Os gatos gostam e eu comecei a deixar recentemente, pois notei que ele ficou mais calmo", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!