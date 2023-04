Grávida, Petra Mattar esclarece pausa na produção de conteúdos adultos

Na reta final da gestação, Petra Mattar justifica pausa no Only Fans e revela se pretende retomar a produção de conteúdo adulto

Petra Mattar (28) , filha do ator Maurício Mattar (59), pausou a produção de conteúdo adulto na plataforma ‘Only Fans’ durante a sua gestação. No último domingo, 2, a influenciadora digital, que está grávida de 9 meses, esclareceu o motivo pelo qual deixou a produção das fotos sensuais de lado e ainda revelou se pretende retomar o negócio após o nascimento do primogênito.

Tudo começou com a dúvida de um fã: "Vai voltar com o OnlyFans?", questionou um seguidor em uma caixinha de perguntas. Petra usou os stories para responder a indagação: “Será? Eu só parei por causa da gravidez, nunca gostei do fato de sexualizar esse momento, acho que não combina", ela justificou a pausa na produção durante a gestação de Makai, seu primeiro filho.

Em seguida, Petra deu esperança aos seguidores sobre seu possível retorno para a produção do conteúdo adulto, após o nascimento do pequeno: "Primeiramente preciso me adaptar com a rotina do Makai e depois provavelmente eu volto sim”, a influenciadora, que será mãe solo, explicou sobre a chegada do herdeiro.

Gravidíssima, Petra Mattar exibe barrigão ao comemorar chegada do 9° mês de gestação

Na última quarta-feira, 29, a influenciadora digital Petra Mattar comemorou a chegada do nono mês de sua gestação! A filha do ator Maurício Mattar compartilhou alguns cliques mostrando seu barrigão e celebrando a proximidade do parto, quando conhecerá seu primogênito, o pequeno Makai.

No clique, publicado em seu perfil no Instagram, Petra aparece com uma roupa bem confortável exibindo barrigão quase explodindo:“Entramos no 9º mês! Vem amor da minha vida, o mundo te espera! #36semanas”, escreveu a influenciadora, celebrando o momento importante da reta final na legenda. O vovô babão aproveitou para se derreter com a chegada do netinho! Mauricio deixou dois emojis carinhosos nos comentários da publicação para expressar sua felicidade.