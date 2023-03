Gravidíssima, Petra Mattar exibe barrigão ao comemorar chegada do 9º mês de gestação

Influenciadora Petra Mattar, filha de Maurício Mattar, está na reta final do primeiro filho, Makai

Nesta quarta-feira, 29, a influenciadora digital Petra Mattar (28) comemorou que está entrando no nono mês de sua gestação! A filha do ator Maurício Mattar compartilhou alguns cliques mostrando seu barrigão, aproveitando para marcar a data tão especial do nascimento de seu primeiro filho, Makai.

“Entramos no 9º mês! Vem amor da minha vida, o mundo te espera! #36semanas”, escreveu a influenciadora, celebrando o momento importante da reta final na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, Petra aparece com uma roupa bem confortável exibindo barrigão quase explodindo.

Além disso, através de seus stories da rede sociais de fotos e vídeos, a filha de Maurício Mattar revelou que foi fazer exames mais cedo, ainda nesta quarta-feira, 29, e que Makai está pesando 2,766 quilos e medindo 46,5 centímetros.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a influenciadora, e até o vovô babão fez questão de comentar com dois emojis, um de carinha de apaixonado e um coração. “Agora falta pouco”, escreveu a cantora Pocah. “Tá grávida?”, brincou um internauta. “Seja bem-vindo”, desejou uma terceira pessoa.