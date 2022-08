Gracyanne Barbosa comenta repercussão do vídeo de seu alongamento

A musa fitness Gracyanne Barbosa falou sobre o vídeo de seu alongamento que viralizou nas redes sociais e foi repercutido por celebridades

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 20h10

Após um vídeo de seu alongamento viralizar, Gracyanne Barbosa falou sobre a repercussão da cena e ainda deu dicas sobre como se dobrar ao meio como fazia no treino.

“Ri demais com os vídeos, memes, pessoas no meio artístico postando e comentando. Não esperava essa repercussão toda já que toda semana publico as aulas. O que gostei nisso tudo é que muitas pessoas me enviaram mensagens pedindo dicas para flexibilidade. É bom saber que de alguma forma eu motivei”, comentou a musa fitness para o jornalista Lucas Pasin.

Gracyanne ainda revelou o segredo de tanta flexibilidade e contou que muitos pensam que pessoas muito musculosas não são flexíveis. “Pensam que quem tem um corpo volumoso não é flexível, é uma das coisas que eu mais escuto todos os dias. A idade e os músculos dificultam um pouco mas a flexibilidade pode ser trabalhada”, revelou.

A esposa do cantor Belo deu a dica para os fãs: “Como tudo na vida, é preciso querer, foco, persistência, paciência e força mental. Assim vejo meus resultados. O segredo é trabalhar aos poucos e com frequência”.

A influenciadora tem o hábito de se alongar desde sua juventude, quando jogava vôlei. “No vôlei, eu tinha que me alongar e me preparar para os jogos. Aí entendi o quanto era importante praticar diariamente e o quanto soma nas atividades do dia. Se tornou um hábito, e precisa se tornar um hábito. Todos os dias faço alongamento em casa e aulas de flexibilidade presencial ou online. É um compromisso comigo”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

A dúvida que não quer calar!

Um dos famosos que reagiram ao vídeo de Gracyanne foi o apresentador do programa Caldeirão, Marcos Mion.

Em seu Twitter, o apresentador escreveu: “A maior questão para mim sobre o vídeo do alongamento da Gracyanne é... Como diabos ela saiu daquela posição?”.