Graciele Lacerda provoca fãs com fotos exibindo corpaço: "Invejosas piram"

Graciele Lacerda provoca fãs com série de fotos bem ousadas; ela surgiu só de biquíni e impactou os seguidores

A bela Graciele Lacerda impressionou os seguidores nesta quinta-feira, 4, ao aparecer em uma série de fotos bem ousadas compartilhadas com seus milhões de fãs. De casamento marcado com o sertanejo Zezé di Camargo, ela encantou.

Nas fotos, a influenciadora posou com um biquíni enquanto se refrescava em um banho de mangueira. Poderosa e dona de um corpo espetacular, ela ainda provocou os fãs com uma legenda bem sugestiva.

"Escolha o seu melhor biquíni e venha lavar a alma", sugeriu ela. Nos comentários, seguidores elogiaram a beleza da musa. "As invejosas piram", disparou um. "As invejosas já começaram a se manifestar, liga não, você é sim maravilhosa! Quem não gosta que pegue a BR", brincou outro. "Essa mulher é linda demais", disparou outro.

Na virada do ano, Graciele Lacerda fez um desabafo nas redes sociais e confessou que estava apreensiva. "Bom dia! Tô aqui pensativa. Será que só eu quando vai acabando o ano fica pensando? Me dá um medo. Toda vez que vai virar o ano me dá uma angústia. O que será que está por vir? Minha mãe foi embora e eu fiquei assim" , disse ela.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Igor Camargo nega "manipulação" em imagens

Recentemente, o filho caçula de Zezé di Camargo, o jovem Igor Camargo publicou um vídeo no qual prova que os comentários que expôs publicamente são de autoria do perfil Priscila Dantas, que foi criado por Graciele Lacerda.

"Estamos no Instagram da Wanessa. Aqui a postagem com comentário da Priscila Dantas [perfil fake do qual Graciele Lacerda é acusada de usar] que fez o ataque. Vou entrar na postagem. Qualquer um pode fazer de casa. Clica na data com botão direito, inspecionar e mostrar código html do site. Isso não dá para mexer, é do site. Isso aqui é o marcador do dia e hora da postagem", começou ele.