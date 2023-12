Noiva de Zezé di Camargo diz ter medo de 2024: "O que será que está por vir?"

Noiva de Zezé di Camargo diz ter medo de 2024; neste ano, Graciele Lacerda se viu envolvida em um escândalo

A modelo Graciele Lacerda publicou um desabafo nas redes sociais neste domingo, 31, dia que ela se despede de um ano turbulento. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu nestes últimos meses, a noiva de Zezé di Camargo se mostrou preocupada.

"Bom dia! Tô aqui pensativa. Será que só eu quando vai acabando o ano fica pensando? Me dá um medo. Toda vez que vai virar o ano me dá uma angústia. O que será que está por vir? Minha mãe foi embora e eu fiquei assim" , disse ela.

Com lágrimas nos olhos, ela seguiu desabafando. "Eu tenho essas coisas comigo, de ficar pensativa. Porque a gente tem aquilo de se agarrar ao novo ano para realizar sonhos, é uma nova oportunidade (…) e a gente se apega a isso. Eu fico pensando o final do ano passado, no que eu pensei para esse ano todo, que foi muito difícil e que tenho muita gratidão a Deus."

Ao final, a jornalista ainda reiterou sua fé. "Foi um ano de muito aprendizado, de choque de realidade, me fez acordar (…). Eu nunca tinha passado por várias coisas que passei nesse ano e eu tô muito mais pensativa agora, porque são situações que a gente nunca imagina passar e te faz parar pra pensar, refletir, diante do que está por vir. Mas uma coisa eu posso falar com certeza: a minha fé está muito mais forte. Eu tive tantas respostas de Deus, sempre fui uma mulher de fé", declarou ela.

Igor Camargo nega "manipulação" em imagens

Recentemente, o filho caçula de Zezé di Camargo, o jovem Igor Camargo publicou um vídeo no qual prova que os comentários que expôs publicamente são de autoria do perfil Priscila Dantas, que foi criado por Graciele Lacerda.

"Estamos no Instagram da Wanessa. Aqui a postagem com comentário da Priscila Dantas [perfil fake do qual Graciele Lacerda é acusada de usar] que fez o ataque. Vou entrar na postagem. Qualquer um pode fazer de casa. Clica na data com botão direito, inspecionar e mostrar código html do site. Isso não dá para mexer, é do site. Isso aqui é o marcador do dia e hora da postagem", começou ele.

Ele seguiu explicando. "Vou copiar, vou no ChatGPT e agora vou pedir humildemente para ele: 'pode me converter esse date time para o dia e horário utc [código universal do horário] que eu possa entender?'", disse ele.