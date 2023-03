Gloria Groove leva ‘lembrança’ inusitada de show de Rosalía

Cantora Gloria Groove aproveita perrengue de espanhola e leva embora para casa lembrança diferente

No último domingo, 26, a cantora Gloria Groove (28) levou para casa uma “lembrancinha” bastante inusitada do show da cantora espanhola Rosalía (30). Durante seu show no festival de música Lollapalooza, a Motomami teve seu cabelo preso em um dos ventiladores do palco, que se tratava de uma extensão colocada para o show.

Depois do susto, Rosalía decidiu jogar para a plateia alguns dos tufos arrancados pelo ventilador, entrando na brincadeira, e uma das pessoas que conseguiu levar a lembrança tão inusitada da cantora foi Gloria Groove, que levou embora para casa uma mecha do cabelo da artista.

Porém, quem pegou a mecha do aplique da cantora inicialmente foi a top model Isabeli Fontana, que também estava bem perto do palco, na área VIP do festival de música durante o show. Mas acabou dando para a amiga. “Acho que vou pedir para desembaraçar e colocar numa tiara para mim, para dar um axé espanhol”, brincou Gloria.

“Que cheiro gostoso! Tá com o elástico ainda, porque ela arrancou tudo junto, mandou tirar do ventilador e disse ‘Se alguém quiser essa é a hora’. Caiu na mão da Isabeli e ela me deu. Vou ver show só do seu lado agora. Você é meu amuleto”, revelou Gloria, enquanto voltava.

Gloria Groove é fotografada de biquíni em dia na praia

A cantora Gloria Groove (27) - que é o nome artístico de Daniel Garcia - aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 20, para renovar o bronzeado em uma praia. Ela foi flagrada enquanto se divertia ao ar livre na praia da Barra da Tijuca com um look ousado. A artista, que estava sem a caracterização de Drag Queen, apostou em um biquíni com as laterais finas e exibiu o seu cabelo colorido. Ela está com os fios cortados no estilo moicano e tingidos na cor lilás.