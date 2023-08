Gkay relembra história do passado após assistir show de Beyoncé: "Honra de Deus"

Em entrevista à CARAS Brasil, Gkay entregou emoção de ter assistido show de Beyoncé em turnê internacional

A influenciadora Gessica Kayane (30), a Gkay, confessou que estar em um show de Beyoncé (41) foi algo verdadeiramente emocionante. Em entrevista à CARAS Brasil, a paraibana abriu o coração e revelou como foi viver a experiência de pertinho.

Segundo Gkay, poder realizar sonhos antigos é importante para validar seu esforço diante de sua profissão. "É algo muito gratificante, sabe? Parece que é algo que valida o seu trabalho", contou ela, que esteve no evento e dividiu vários detalhes com os fãs no Instagram.

A artista completou dizendo que estar no show de Beyoncé a fez relembrar momentos que passava ao lado de um amigo do cursinho. Os dois dividiam o fone de ouvido enquanto estavam no mesmo ônibus.

"Eu até liguei para um amigo meu para ele assistir um pouco do show pela telinha do celular, porque quando a gente fazia cursinho, a gente ia no ônibus todo dia dividindo o fone para ouvir as músicas da Beyoncé. Marcou muito essa nossa fase e até hoje eu tenho essa lembrança, então estar ouvindo ao vivo foi algo gratificante, uma honra de Deus mesmo", contou.

Produtora de um dos maiores eventos de influenciadores do Brasil, a Farofa da Gkay, a famosa garante que a estrutura grandiosa da turnê internacional é de deixar qualquer pessoa com o queixo caído.

"Foi uma experiência inacreditável. Eu nem tenho palavras para descrever como é emocionante, impactante. Realmente você fica hipnotizado por tamanha produção, tamanho cuidado e tamanho. A sincronia do show é incrível. Acho que eu nunca vi algo tão espetacular na minha vida", declarou.

Agora após realizar o sonho de ir a um show de Beyoncé, Gkay já tem novos planos em sua agenda. "Tenho muita vontade de assistir o show do Blackpink [grupo de k-pop], porque eu também acho que é um show impressionante, todo mundo que eu já conheci, que foi, amou. É um dos meus maiores desejos também", revelou.