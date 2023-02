Gkay abaixa fio-dental no limite e exibe silhueta invejável: "Toda perfeitinha"

Gkay puxa biquíni no limite e causa na web ao expor a intimidade em cliques ousados; veja

A influenciadora Gkay (30) deixou os seguidores atiçados na tarde deste sábado, 18. É que a famosa fez uma sessão de fotos picantes em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Através do feed de seu Instagram, a estrela puxou a parte de baixo do biquíni no limite, deixando a intimidade completamente à mostra.

Usando um fio-dental cor-de-rosa, a morena causou inveja ao colocar seu corpaço para jogo diante da câmera. Para completar o look, Gkay também apostou em uma calça larguinha e óculos de sol verdes.

De ladinho, a blogueira fez questão de exibir o bumbum arrebitado, sua barriguinha sarada combinada com a cintura de pilão e os seios fartos.

Nos comentários, os fãs foram só elogios. "Vem pro trio de mãe mulher",convidou Ivete Sangalo. "Perfeita", babou outro. “Meu sonho é ter uma barriga negativa assim”, desejou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GKAY:

MUDANÇAS

Não é atoa que Gkay sempre causa por onde passa, e dessa vez não foi diferente! A influenciadora digital impressionou os fãs ao ser flagrada na tarde de ontem, 17, desembarcando irreconhecível no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

É que ela recentemente retirou os preenchimentos que fez no rosto e nos lábios. Muito mais natural, ela também esbanjou simpatia ao acenar para os fotógrafos. Sorridente, ela fez até um sinal de vitória com as mãos.