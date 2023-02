Irreconhecível! Gkay é flagrada ao natural após tirar preenchimentos no rosto e nos lábios

Gkay é flagrada em aeroporto e mostra seu novo visual, agora muito mais natural; veja fotos

Sempre causando por onde passa, a influenciadora digital Gkay impressionou os fãs ao ser flagrada nesta sexta-feira, 17, desembarcando irreconhecível no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

É que ela recentemente retirou os preenchimentos que fez no rosto e nos lábios. Muito mais natural, ela também esbanjou simpatia ao acenar para os fotógrafos. Sorridente, ela fez até um sinal de vitória com as mãos.

A comediante recentemente mostrou o 'antes e depois' aos seus mais de 20,5 milhões de seguidores no Instagram. No começo do ano, a influenciadora desfez o procedimento que trazia um maior volume para os lábios. "Tirei minha boca", escreveu na época.

Em fevereiro de 2022, a influenciadora fez várias mudanças no visual e passou a adotar os fox eyes, os olhos de raposa, e um preenchimento labial chamado russian lips, uma técnica que utiliza gotículas de ácido hialurônico na sustentação da boca, além de preenchimento de mento, que busca remodelar o queixo. Agora, ela retirou tudo o que fez.

Veja: