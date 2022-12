Gizelly Bicalho, Fernando Zor e Simone: Confira famosos que sobreviveram a acidentes de carro

A ex-BBB Gizelly Bicalho mostrou fotos do carro amassado nas redes sociais e afirmou ter vivido um livramento

Gizelly Bicalho (31) assustou os fãs ao relatar, em seu Instagram, que foi arremessada em um recente acidente de carro. A ex-BBB afirmou que está bem e que viveu um livramento ao ter saído bem do episódio. A advogada não foi a única celebridade a ficar bem após um acidente com veículos. Relembre a seguir outros famosos que passaram pelo mesmo .

Neste ano, a cantora Paula Fernandes (38) contou nas redes sociais que passou por uma situação parecida. Ela sofreu um acidente de automóvel na rodovia Castelo Branco e saiu praticamente ilesa, tendo apenas um machucado no braço. Nas redes sociais, ela compartilhou a foto do carro em que estava, capotado e bastante amassado.

Em setembro de 2020, o cantor Fernando Zor (38), da dupla com Sorocaba, perdeu o controle de seu carro durante uma forte chuva na região de Jundiaí, no interior de São Paulo, e bateu o veículo. Na ocasião, o ex-namorado de Maiara foi levado ao hospital para realizar exames e foi liberado no mesmo dia, para alívio dos fãs e familiares.

No ano anterior, em 2019, a cantora Simone Mendes (38) também se envolveu em um acidente de trânsito e falou sobre o ocorrido nas redes sociais. "Estava vindo para reunião e um cara bateu no meu carro. Aí, eu buzinei e ele parou. Daí, ele veio gritando comigo. Eu falei: 'Então, você me fecha, bate no meu carro e ainda quer brigar comigo?'. Ele fez o que? Entrou dentro do carro e fugiu. Eu fiquei triste, mas o importante é que eu estou bem e Deus está no controle", contou.

Algum tempo antes, no ano de 2014, o cantor Leonardo (59) também se envolveu em um acidente. O caso ocorreu por volta das 18h, na BR-153, em Goiânia, devido a um congestionamento na rodovia. Sua esposa, Poliana Rocha, estava no controle do veículo e acabou se envolvendo em um engavetamento com cinco veículos. "Foi uma batida besta, ninguém se feriu gravemente e eles nem precisaram de atendimento médico", disse a assessoria do artista, na época.