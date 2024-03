Gisele Bündchen foge de perguntas sobre romance com treinador brasileiro

Divorciada de Tom Brady, Gisele Bündchen foge de perguntas sobre sua vida amorosa e suposto romance com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente

Divorciada de Tom Brady desde 2022, a modelo Gisele Bündchen evitou dar detalhes sobre sua vida amorosa após o fim de seu casamento com o jogador de futebol americano. Em entrevista ao canal norte-americano NBC, a famosa fugiu das perguntas sobre seu suposto romance com o treinador de jiu jitsu brasileiro, Joaquim Valente.

Durante o especial IMPACT X Nightline: Gisele Bündchen: Climbing the Mountain, da Hulu, a jornalista Robin Roberts afirmou que a modelo decidiu deixar sua vida pessoal privada, mas afirmou que ainda acredita no amor.

Quando questionada pela apresentadora sobre um possível romance para o futuro, Gisele afirmou que sua prioridade é outra, mas que ela está aberta a amar novamente. "No momento, minhas prioridades são meus filhos e a criação deste lindo santuário para minha família. Mas sim, por que não?", disse ela sobre viver um novo romance. "A vida é cheia de surpresas. Não tenho uma bola de cristal que diga o que vai acontecer amanhã".

Gisele Bündchen foi conectada a Joaquim Valente em fevereiro deste ano pela revista People. Uma fonte próxima da modelo revelou ao veículo que o casal estava se vendo desde junho de 2023 e que eles estavam indo devagar para manter o relacionamento em segredo.

Gisele Bündchen se emociona ao falar da separação de Tom Brady

Na última quarta-feira, 6, Gisele Bündchen se emocionou ao falar sobre seu divórcio de Tom Brady. Ainda em conversa com Robin Robertz, a modelo pediu uma pausa ao ser questionada sobre sua separação, que ocorreu em 2022.

No trecho, a jornalista perguntou como Gisele está hoje em dia, e ela se emocionou. A estrela escondeu o rosto nas mãos e pediu um tempo. Porém, a resposta dela não foi exibida no trailer

Em outro trecho, Gisele é questionada como é criar os filhos após a separação e ela abriu o jogo. “Eu acho que há dias mais fácies do que outros e só posso controlar o que faço. Tudo o que experimentei me fez perceber o que quero e o que não quero. No final das contas, se você não for sincero com quem você é, então não funciona”, desabafou.

No final, a modelo afirmou: “Onde meu coração está agora é onde estou. Estou vivendo minha verdade e não estou me desculpando por isso”.