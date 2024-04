Gisele Bündchen é flagrada com a filha no aeroporto

Após passar alguns dias no Brasil, Gisele Bündchen e a filha, Vivian Lake, voltam para os Estados Unidos e são flagradas no aeroporto

A modelo Gisele Bündchen já está indo embora do Brasil após uma rápida passagem por aqui. Ela participou de eventos de lançamento do seu novo livro em solo brasileiro nesta semana e embarcou de volta aos Estados Unidos na noite desta quinta-feira, 4.

A musa foi flagrada em um aeroporto no Rio de Janeiro junto com a filha, Vivian Lake, de 11 anos, fruto do antigo casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady. As duas apareceram com looks despojados antes de entrarem na área de embarque do local.

Gisele vive nos Estados Unidos há muitos anos e faz visitas ao Brasil para compromissos profissionais e encontrar a família. Ela também é mãe de Benjamin, de 14 anos.

Gisele Bündchen negou traição e assumiu namoro

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu ao falar sobre os rumores envolvendo sua vida amorosa. Ela negou os boatos de que teria traído o seu ex-marido, Tom Brady, e confirmou que vive uma nova história de amor com Joaquim Valente.

Em entrevista no jornal The New York Times, ela contou que não traiu o ex-marido, de quem se separou em 2022. “Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Ninguém sabe o que realmente acontece entre duas pessoas, apenas as duas pessoas no relacionamento”, disse ela.

Então, a top model falou sobre a pressão que as mulheres sofrem após uma separação. “Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são colocadas como culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento doentio e são rotuladas como infieis. Elas tem que lidar com suas comunidades e tem que lidar com a família”, afirmou, e completou: “É claro que para mim isso é pouco amplificado”.

Por fim, Bündchen confirmou que está em um novo romance. Ela está envolvida com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. “Esta é a primeira vez que estou saindo com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente”, afirmou.