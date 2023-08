Giovanna Lancellotti fala sobre emancipação aos 16: "Ia mudar minha vida"

Em participação do 'Quem Pode, Pod', Giovanna Lancellotti abriu sobre emancipação dos pais aos 16 anos, logo no início de sua carreira

Nesta terça-feira, 1, a atriz Giovanna Lancellotti participou do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Na entrevista, a artista contou um pouco sobre uma decisão inesperada que precisou tomar no início de sua carreira.

A atriz revelou que foi emancipada de seus pais aos 16 anos para poder focar em sua carreira. Segundo Giovanna, ela sempre sonhou em ser atriz, mas via que seguir a carreira em sua cidade natal não era possível. Por isso, ela saiu de Ribeirão Preto e buscou se aprofundar na atuação em uma escola profissional de São Paulo.

"Eu descobri que o curso de atores do Wolf Maya era a partir dos 15 [anos]. Aí eu fiz 15, e na semana seguinte, eu fiz minha mãe me levar para São Paulo e me matriculei", contou ela. Assim, Giovanna passou a se dedicar cada vez mais a sua carreira para atriz.

Contudo, ela percebeu que chegou um certo ponto que ela não poderia mais depender dos mais para seguir como uma estrela, uma vez que a família morava longe de São Paulo. "No Wolf Maya você tinha aquela agência que te indicava para publicidade e testes de novela. E eu sempre tinha que estar com a minha mãe, porque eu era menor [de idade]", disse Giovanna.

Segundo a atriz, sua mãe não tinha muito tempo para deixar sua carreira na odontologia de lado e se dedicar ao sonho da filha. Por isso, a família tomou a decisão de emancipar Giovanna aos 16 anos, possibilitando-a ter sua independência na cidade grande e permitindo sua ida sozinha aos testes oferecidos pela agência.

Mas as coisas não mudaram na vida da artista após o processo de emancipação. No podcast, Giovanna relata que achou que ela poderia ter a vida de uma pessoa maior de 18 anos. "Não é porque você 'maior de idade' na justiça que você pode antecipar tudo. Você só pode assinar seu nome, responder por você, fazer um teste, essas coisas", contou.

"Na época, eu achei que a emancipação ia mudar minha vida. [Mas] lógico que não, depois de um mês eu falei: 'Não mudou nada'", disse ela entre risadas. A atriz também contou que logo em seguida da finalização do processo, ela passou a morar sozinha em um apartamento da família em São Paulo com sua melhor amiga.

Poucos anos depois, Giovanna Lancellotti emplacou seu primeiro trabalho na televisão. Em 2011, ela emplacou o papel de Cecília na novela Insensato Coração, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares.

Confira o podcast na íntegra: