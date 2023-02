Giovanna Figueiredo, atriz de Mar do Sertão, já estrelou série de terror no streaming

A atriz Giovanna Figueiredo tem conquistado fãs desde sua estreia em uma série de terror do Globoplay

Uma das apostas da TV Globo para os próximos anos, a atriz Giovanna Figueiredo (24) tem brilhado na novela Mar do Sertão, a qual interpreta a prefeita Jessilaine. Mas apesar de se tornar conhecida nacionalmente neste ano, a famosa tem conquistado fãs desde sua estreia na série Desalma, do Globoplay.

Na produção de terror do streaming da TV Globo, Giovanna interpretou Anele, versão jovem da atriz Isabel Teixeira. A garota fazia o perfil conservador, mas se destacava por sua personalidade doce e amorosa com os amigos.

"Preparar um personagem entre duas atrizes é sempre um desafio, mas eu e a Isabel Teixeira fizemos uma ótima parceria e trocamos várias figurinhas. Nós criamos juntas uma base, foi muito bom ter ela a meu lado nesse processo", disse ela em entrevista à CARAS Digital.

A série Desalma se passa em Brígida, uma colônia ucraniana no Paraná. Por conta da trama, que envolve questões culturais da região fictícia, a atriz precisou passar por aulas de ucraniano e acabou conhecendo um pouco do país .

Giovanna interpretou Anele, versão jovem da atriz Isabel Teixeira (Foto: TV Globo)

Ela contou que diversos detalhes da cultura do país europeu lhe chamaram atenção. "A cultura ucraniana é bem diversa e curiosa. Foi gostoso aprender sobre, porém acho que o que mais me chamou atenção foi a língua", disse ela.

E completou: "Gosto muito de aprender línguas diferentes, e ucraniano é complexo e muito bonito, espero continuar os estudos algum dia. Agora, uma coisa que me surpreendeu foi descobrir que para pintar as pysankas (aqueles ovos coloridos) é usado cera, porque você esconde com a cera a parte que você não quer pintar, às vezes é até contra intuitivo, mas é muito divertido de fazer".

QUEM É GIOVANNA FIGUEIREDO?

A atriz nasceu em São Paulo e aos 14 anos decidiu ingressar no mundo do teatro após incentivo de sua mãe , que sempre enxergou um certo talento da filha para as artes cênicas. Prova disso é o fato dela já ter feito aulas de pintura, desenho e lira circense.

Pouco antes da estreia da novela Mar do Sertão, Giovanna conversou com os fãs e falou um pouco sobre a novidade de aparecer em sua primeira novela da TV Globo. Ela afirmou que a experiência estava sendo diferente de quando ela participou de Desalma.

"Eu tô agradecida por poder fazer uma coisa diferente. É muito legal poder ir de zero a 100 em um tempo tão curto, como eu fui. Eu comecei Desalma um ano antes da pandemia, a gente passou por todo esse processo e eu sou uma pessoa completamente diferente. Conseguir fazer uma coisa diferente, sem esquecer daquele outro lugar, entendendo como é a Giovanna atriz, como é esse processo de fazer as coisas, é muito reconfortante", disse.