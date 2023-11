Giovanna Chaves desabafa sobre falta de independência aos 21 anos: ‘Momentos difíceis’

Giovanna Chaves diz que não tem conhecimento de quanto dinheiro tem e quem administra seu patrimônio é a mãe

Giovanna Chaves desabafou em seu Instagram sobre a falta de independência aos 21 anos. A atriz, que começou a carreira na infância e atuou ao lado de Larissa Manoela em Cúmplices de um Resgate, contou que não tinha autonomia alguma sobre seu próprio dinheiro.

"Tenho nos últimos anos vivido um inferno na terra, e me tornado a pior pessoa do mundo com a pessoa que eu mais amo. Simplesmente por não aguentar viver mais assim, eu não aguento mais. Sempre falei sobre independência aqui, mas a verdade é que nunca tive", desabafou.

Giovanna ainda disse que é a responsável pelas despesas da casa desde os 13 anos, mas que mesmo assim não tem ainda autonomia para administrar o seu dinheiro. Giovanna ainda revelou que nem sabe quanto ganha.

"Desde os 13 anos, quando comecei a trabalhar e meu pai foi embora, que sou responsável financeiramente por tudo. Meu pai nunca pagou pensão, mas deixou o apartamento que moramos. Minha mãe sempre trabalhou comigo. Foi responsável por gerir tudo, mas não fez isso da forma certa e hoje, apesar de 21 anos, não tenho acesso a nenhuma das minhas contas", contou.

"Nem sei quanto ganho, só vou passando meu cartão, mas não tenho liberdade financeira nenhuma e peço permissão para tudo que faço. Não tenho dinheiro guardado porque todos os trabalhos que fecho, o dinheiro custeia os gastos, ou era para assim ser feito, da minha família", seguiu.

“O que acontece é que além do meu dinheiro nunca ir para as coisas certas, minha mãe ainda fez uma dívida enorme no meu nome que eu nem consigo pagar. Imagina você trabalhar a vida toda e descobrir que não tem nada (?), pois é!”, lamentou.

“Teve momentos difíceis que fiquei sem trabalho, e não tinha quase o que comer, e teve um mês que quem ‘ajudou’ foi o namorado da minha mãe, que esse daí prefiro nem entrar em detalhes, e hoje ele fez questão de jogar isso na minha cara", continuou.

"Sem se lembrar que na pandemia, minha mãe fez esses investimentos errados por conta principalmente dele. De querer ajudá-lo de querer viver seu conto de fadas ilusório. Por que ainda me choca o fato da minha mãe se cegar diante de um relacionamento tão abusivo? E como se 21 anos trabalhando e sem ver a cor do seu dinheiro não fosse suficiente, e eu ainda tenho que aturar ele falando que me ‘sustentou’”, desabafou.

Logo depois de realizar o post, Giovanna apagou o mesmo e voltou atrás: "Oi, pessoal! Está tudo bem, eu conversei com a minha mãe e alinhamos um jeito de resolver. Hoje acabei sendo explosiva e falei muitas coisas sem pensar. Minha mãe é a pessoa que mais amo no mundo, se vocês me acompanham e torcem por mim, entendam que tudo o que eu mais quero é ter a minha mãe e as pessoas que amo comigo. Tudo vai se resolver, eu amo a minha família e é só por isso que eu cheguei onde estou!".