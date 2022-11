Gio Ewbank homenageia o filho, Bless, que desfilou a primeira vez na SPFW

Gio Ewbank escreveu uma homenagem emocionante para o filho, Bless, após o pequeno estrear na passarela da São Paulo Fashion Week

Em pleno Dia da Consciência Negra, no último domingo, dia 20, o pequeno Bless (7), filho de Giovanna Ewbank (36) e Bruno Gagliasso (40), fez uma estreia linda em cima da passarela da São Paulo Fashion Week de 2022. Bless desfilou pela marca baiana Dendezeiro, e deixou os papais babando na platéia.

Em conversa com a Vogue Brasil, Hisan Silva, o estilista da marca disse: “Temos o Bless pela primeira vez fazendo uma passarela na vida dele. Estamos super honrados.” E por falta de uma homenagem, Gio Ewbank fez duas através de suas redes sociais. Celebrando o Dia da Consciência Negra, a apresentadora compartilhou trecho do desfile do pequeno no São Paulo Fashion Week no domingo, 20, em que ele aparece ao lado de Kevin David e se declarou para o herdeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

E nesta segunda-feira, dia 21, a atriz fez mais uma homenagem emocionante para o filho, que aparentemente tem muito talento para o meio artístico, assim como os pais: “Meu filho é ARTE. Sua vida é uma grande estreia. Ele brilha. Desfila. Faz rap. Desenha. Brinca. É um menino e é um rei. Ontem, Dia da Consciência Negra, Bless brincou de ser modelo e estreou na passarela da São Paulo Fashion Week ao lado do tio @kevindavale, pela @dendezeiro. E foi lindo”, começou Gio.

“Tão lindo quanto o seu olhar. Para nós como pais, foi o momento de colocar todo nosso lado coruja pra fora. Ver nosso menino desfilando, a plateia aplaudindo, gritando e ele sentindo todo o amor, toda a beleza e toda grandiosidade que ele transmite. Foi muito poderoso vê-lo nos bastidores, cercado de todas as pessoas pretas que criaram esse desfile”, continuou.

Gio finalizou expressando todo o amor e orgulho que sente pelo o seu “pequeno artista”: “Neste domingo, ele estava totalmente à vontade e tranquilo pra ser ainda mais Bless. Por onde passa, Bless leva risadas, torna as conversas mais leves e curiosas. Para ele, tudo é mágico. Tudo é divino e maravilhoso. E realmente é. A vida é mais mágica com você, Bless. Para sua família, para seus amigos e todo mundo que te ama. Porque você torna tudo mágico. Nós te amamos muito meu filho. Muito. E a cada dia mais. E estaremos com você a cada nova estreia, nosso pequeno artista”, finalizou a mamãe orgulhosa.

Além de Bless, Bruno e Giovanna também são pais de Titi (8) e de Zyan (2).