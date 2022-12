Galvão Bueno se derrete por esposa durante semifinal da Copa do Mundo no Catar

Galvão Bueno foi assistir ao jogo entre França e Marrocos, válido pela semifinal da Copa do Mundo de 2022

O narrador de futebol Galvão Bueno (72) se derreteu completamente por sua esposa, Desirée Soares, após ela publicar alguns cliques ao lado do amado durante a partida da semifinal da Copa do Mundo no Catar.

“França x Marrocos! Eu e meu amor no lounge da FIFA. Um brinde aos semifinalistas!”, escreveu ela, em seu perfil oficial no Instagram. “Aqui com meu amor. A musa da Copa”, elogiou o narrador da Globo.

A Copa do Mundo de 2022 foi a última narrada por Galvão Bueno. O narrador esportivo já esteve presente em dez edições do maior evento futebolístico do mundo. Seu contrato com a Globo vai até 2024.

Galvão Bueno critica atitude de Tite após eliminação na Copa do Mundo

Após a eliminação, Galvão não gostou de uma atitude do técnico de futebol Tite após a derrota do Brasil para a Croácia. Assim que acabou a fatídica disputa de pênaltis, Tite foi para o vestiário e deixou os jogadores desolados em campo. A cena dos jogadores chorando e sentados no gramado emocionou o Brasil, mas a ausência do técnico ao lado deles chamou a atenção.