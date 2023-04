Gaguinha de Ilhéus faz harmonização facial e surge irreconhecível: "Rejuvenesceu 20 anos"

Gaguinha de Ilhéus faz harmonização facial; humorista ficou bem diferente após o procedimento

Muito presente em vários programas de TV, a humorista Gaguinha de Ilhéus é a mais nova famosa a passar por uma harmonização facial. Ela fez o procedimento na última semana e apareceu irreconhecível após a mudança.

"Essa foi só a primeira sessão, diz aqui pra gente quantos anos ela rejuvenesceu???", questionou a equipe da humorista nas redes sociais. Todos os fãs ficaram perplexos com a mudança radical no visual da famosa que ficou imortalizada por sua aparição no programa Pânico na TV.

"Uma das melhores que já vi até hoje, pode pagar com juros que ainda tá barato", comentou um. "E não é que ficou incrível? Parabéns", disse outro. "De todos os artistas q fizeram harmonização facial a sua ficou a melhor. Rejuvenesceu 20 anos", declarou outro.

Veja abaixo:

MAIS PROCEDIMENTO

A jogadora de vôlei Keyt Alves, que é irmã gêmea da ex-BBB Key Alves, está com nova aparência. Ela realizou a harmonização facial em uma clínica de estética e exibiu fotos de antes e depois para ostentar o resultado. A atleta realizou a harmonização com preenchimento em várias áreas do rosto, como os lábios, o malar, as olheiras e o bigode chinês. Além disso, ela fez a aplicação de toxina botulínica full face.

Nos comentários da foto, ela contou que ainda está com o rosto inchado. “Lembrando que a boca vai desinchar, galera. Vai ficar perfeita”, contou ela.