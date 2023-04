Irmã gêmea de Key Alves faz harmonização facial e exibe o resultado

Irmã gêmea da ex-BBB Key Alves, Keyt Alves faz procedimento estético no rosto e diz: 'A boca vai desinchar, galera'

A jogadora de vôlei Keyt Alves, que é irmã gêmea da ex-BBB Key Alves, está com nova aparência. Ela realizou a harmonização facial em uma clínica de estética e exibiu fotos de antes e depois para ostentar o resultado.

A atleta realizou a harmonização com preenchimento em várias áreas do rosto, como os lábios, o malar, as olheiras e o bigode chinês. Além disso, ela fez a aplicação de toxina botulínica full face.

Nos comentários da foto, ela contou que ainda está com o rosto inchado. “Lembrando que a boca vai desinchar, galera. Vai ficar perfeita”, contou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JK Estética Avançada (@jkesteticaavancada)

Key Alves critica vazamento de conversa

Há poucos dias, a ex-BBB Key Alves se deparou com o vazamento do print de uma conversa com Gustavo Benedeti quando estavam prestes a anunciar o fim do relacionamento. Ela criticou o vazamento da imagem.

"Lamentável saber que a pessoa que eu mais confiei está expondo conversas nossas íntimas na qual onde eu tentei ajudar ele, quando ele se recusou a me acompanhar no show Tardezinha e a “tal” estratégia minha era pensando nele para os haters não o atacassem por ele ter ido comigo, mesmo assim ainda pensei nele", declarou a sister sem citar nomes.

A ex-BBB se mostrou muito abalada. "Lamentável saber que ele está nesse nível de comportamento enquanto eu em todas as entrevistas estou dizendo a verdade e sincera e com todo respeito que eu tenho por ele. Inclusive no dia do show da Tardezinha, fiz uma live no Instagram na qual ele participou e estávamos bem e já estávamos combinando de ir para o Mato Grosso juntos no final de semana. Por isso sim fui pega de surpresa no nosso término!", finalizou Key.