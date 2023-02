Gaby Amarantos mostra biquínis preferidos do verão com poses sensuais; veja

Cantora, Gaby Amarantos curtiu o mês de férias no Pará e contou curiosidades da cidade em que ficou

Gaby Amarantos (44) resolveu mostrar para os fãs como aproveitou o verão. Em seu Instagram, ela publicou um vídeo "dump", tendência entre os internautas que consiste em juntas várias fotos ou vídeos de momentos importantes de um período de tempo em uma publicação. A cantora decidiu mostrar como vem curtindo a estação, e deu um show mostrando os biquínis preferidos.

A atriz apareceu com vários modelos de biquíni, com amarrações diferentes, estampas e cores também. Nas fotos, ela fazia poses estilosas e sensuais para mostrar como vinha renovando o bronzeado enquanto curtia o mês de janeiro de 2023. Nos comentários, fãs e amigos da artista elogiaram a restrospectiva.

Em outra publicação, Amarantos ainda celebrou a diversidade do Brasil e a estação do ano do Norte do país. "Essa é a foto mais natural que já postei e me sinto cada vez mais feliz em me amar como sou. Essas são as primeiras férias em que eu consigo tomar uma tigela de açaí com farinha sem culpa, aproveitando cada remada nesse processo que leva tempo mas está acontecendo e eu tô vivendo meu país Pará di cunforça!", escreveu.

A musa curtia as férias em Igarapé-Miri, cidade do estado do Pará. Na sequência, ela ainda acrescentou: "PS: aqui no Norte é inverno e a diversidade do Brasil é linda!". "Amo", escreveu uma fã. "Saudades rainha", completou outro. "Inverno! Sim. Amo isso. Lindeza toda que tu é!", elogiou ainda uma terceira internauta.

CONFIRA O FOTO DUMP DA CANTORA:

Na tarde desta quinta-feira, 2, a artista ainda fez uma homenagem à jornalista Gloria Maria. A comunicadora morreu aos 73 anos, e recebeu declarações e palavras de carinho de diversos profissionais e artistas. Em seu Instagram, Amarantos compartilhou uma foto ao lado dela e escreveu um texto na legenda.

"Gloria, que Glória foi esse dia, foi um milagre para mim e eu guardo essa história no coração. Fomos pra sua casa depois da Sapucaí e você me abriu um pouco do seu mundo e da sua visão da vida. Me falou sobre como amava música e disse que queria muito me ver cantando jazz e samba daí me mostrou várias cantoras que amamos em comum", começou.

"Em seguida me deu uma roupa confortável que guardo até hoje pra dormir, depois me deu comida para o corpo e para a alma, falou de beleza, de fé e me fez rir com seu senso de humor elegante. Por fim você pediu ao seu motorista pra me deixar em casa. Eu passei dias pensando no carinho que você teve para essa cantora da Amazônia e isso me marcou. Obrigada por tudo querida, sei que o Pai te recebe com todo o amor em sua sublime Glória Perpétua!".