Gabi Luthai rompe o silêncio sobre especulações de traição do marido, Teo Teló

Traição? Gabi Luthai abre o jogo sobre suposta crise em seu casamento com Teo Teló; confira o pronunciamento

A cantora Gabi Luthai quebrou o silêncio na última quarta-feira, 30, e usou as redes sociais para se pronunciar sobre as recentes especulações de que estaria enfrentando uma crise em seu casamento com Teo Teló, que é irmão do cantor Michel Teló. Apesar de não confirmar o status do relacionamento, a artista comentou sobre uma suposta traição.

Através do stories em seu perfil oficial no Instagram, Gabi abriu uma caixinha de perguntas para responder algumas dúvidas de seus dois milhões de seguidores. Embora não tenha revelado se o relacionamento chegou ao fim, a artista negou que tenha sido traída pelo marido, com quem trocou as alianças em uma cerimônia luxuosa no ano passado.

“Fico pensando, mesmo que sejamos fod*s, tem sempre alguém disposto a nos ferir”, uma seguidora enviou uma reflexão para Gabi, que concordou, mas fez questão de negar a traição: “Autorresponsabilidade. O outro só faz com você aquilo que de certa forma você permite. E não, não fui traída, parem de inventar”, a cantora desabafou.

Outra seguidora perguntou se a artista estava conseguindo se reconectar em meio ao turbilhão de desabafos recentes: “Estou no processo! Quando você percebe e decide que precisa mudar muita coisa em você e na sua vida, leva-se tempo para ajeitar”, Gabi abriu o coração sobre o período de transição, sem revelar muitos detalhes sobre os motivos.

Gabi Luthai nega traição de Teo Teló - Reprodução/Instagram

Gabi Luthai abre o coração sobre mudanças - Reprodução/Instagram

Gabi e Teo já estavam juntos há cerca de nove anos quando oficiliazaram a união, mas na semana passada, a famosa levantou suspeitas de que teria colocado um ponto final em sua relação após fazer uma série de desabafos sobre mudanças necessárias, o fim de um ciclo e a importância de se valorizar em relações pessoais e profissionais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Teo Teló (@teotelo)

Gabi Luthai curte viagem em meio aos boatos de término:

No início da semana, Gabi abriu um álbum de fotos em que aparece sozinha, esbanjando toda a sua beleza ao posar de biquíni durante uma viagem ao Ceará. Na legenda, a artista publicou um novo texto enigmático, que foi apontado pelos seguidores como um novo indício do fim do casamento.