Gabi Luthai esquenta web com ensaio sensual com Teo Teló: ‘Nenhuma dó’

Cantora Gabi Luthai e marido, Teo Teló, posam em cliques sensuais vestindo pouca roupa

Nesta terça-feira, 30, a cantora Gabi Luthai (30) usou suas redes sociais para elevar a temperatura da internet! A famosa compartilhou alguns cliques de um ensaio para lá de sensual com seu marido, o empresário Teo Teló, irmão do cantor sertanejo Michel Teló, arrancando uma enxurrada de elogios dos internautas.

O casal apaixonado posou em um ensaio sensual usando pouquíssimas roupas, antecipando o Dia dos Namorados, que é celebrado no dia 12 de junho. Em diversas fotos compartilhadas pela cantora, os pombinhos aparecem em vários momentos românticos.

Em um dos cliques, Gabi usa um biquíni marrom, enquanto Teo apenas um short, enquanto a cantora está no colo do amado, grudadinha com ele. Já em outro, eles aparecem se beijando durante um passeio de praia, além de uma foto lindíssima dos dois no mar, se encarando, com um pôr do sol maravilhoso. Outro clique resgatado pela artista mostra ela no colo do marido em frente ao mar.

Além disso, em uma outra foto do álbum compartilhado pela cantora, Gabi e Teo aparecem em uma linda banheira, cheia de flores, em uma viagem para lá de paradisíaca, grudadinhos, enquanto a famosa usa apenas a parte de baixo de um biquíni. Por fim, o casal posou em uma rede, com um edredom aconchegante, em meio a natureza.

“Um mix de fotos nossas que eu amo, porque o dia dos namorados tá chegando. E eu não tenho nenhuma dó de quem tá solteiro (antes só do que mal acompanhada, amiga, lembra?). Às vezes eu acho que vocês esquecem que a cantora de vocês é a mais apocalíptica, since 2013. Já fizeram planos pro dia 12? Me contem, que eu tô anotando ideias”, escreveu a artista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Maravilhosas as fotos, tem que postar e repostar”, “Que casal! Amei as fotos!”, “Meu primeiro dia dos namorados e os planos é ser o mais romântica possível”, “Lindíssimos”, são algumas das mensagens. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, foguinhos, palminhas, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Gabi Luthai e Teo Teló.