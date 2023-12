Funcionária expõe Silvio Santos sem dentadura: "As coisas são como são"

Funcionária expõe Silvio Santos sem dentadura em foto publicada nas redes sociais; ela justificou decisão de compartilhar a foto

Uma foto publicada nas redes sociais pela chef Karla Silveira rendeu muitos comentários nas redes sociais nesta semana. É que ela expôs um clique ao lado de Silvio Santos no qual o empresário surge sem dentadura.

Segundo ela, a foto foi publicada para prestar uma homenagem ao artista. "Ontem foi o aniversário desse grande homem e eu queria muito dizer o quanto o admiro e o quanto as palavras que ele me disse nessa noite, sempre me lembram de onde eu ainda vou chegar!", exclamou ela.

A profissional ainda explicou porque decidiu compartilhar a foto com os fãs. "Pensei duas vezes em republicar esse\a foto porque ela gerou uma confusão na minha vida, mas uma coisa aprendi com ela e com as palavras dele sobre esse dia: AS COISAS SÃO COMO SÃO. Ele sorrindo respondeu sobre ela: Eu esqueci os dentes", relembrou a profissional.

Ao final, Karla Silveira ainda agradeceu o convite que recebeu de Rebeca Abravanel para preparar um jantar para Silvio Santos. "Então hoje estou aqui para agradecer a família Abravanel por todo carinho, em especial a minha amiga Rebeca que realizou meu sonho de cozinhar para esse grande homem que faz parte da vida dos brasileiros há décadas e que está aí como prova viva que devemos acreditar nos nossos sonhos", disparou.

Veja a foto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karla Silveira Cavalcanti Fonseca (@karlotagourmet)

Genro de Silvio Santos divide fotos raras de momentos em família:

Desde que decidiu se ausentar dos holofotes, o apresentador Silvio Santos aparece raramente por meio de registros compartilhados por amigos e familiares. Nesta terça-feira, 12, um de seus genros, o político Fabio Faria, que é casado com Patricia Abravanel, relembrou fotos do sogro na intimidade da família para celebrar o aniversário do comunicador.

“Hoje o Senor, mais conhecido como Silvio Santos, completa 93 anos. Tenho a honra e a graça de poder conviver e aprender muito com esse ser humano espetacular que leva uma vida leve, simples e rodeado da família. Senor é um avô incrível e que sempre se alegra com a presença dos pequenos em casa!!”, Fabio declarou; confira os registros raros.