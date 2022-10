Fred explode o fofurômetro com foto de Cris dormindo: "Gêmeos"

Apresentador Fred explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma foto ao lado do filho, Cris

Redação Publicado em 24/10/2022, às 12h49

Fred (33) encantou a web no último domingo, 23, ao compartilhar um lindo registro ao lado do filho, Cris, de 1 aninho, fruto de seu relacionamento com Bianca Andrade (28).

Em seu perfil oficial do Instagram, o apresentador Fred compartilhou uma foto em que apareceu dormindo ao lado do pequeno Cris: "Domingão e nóis tá como? hahahaha", escreveu na legenda da publicação.

Com a foto publicada em sua rede social, a semelhança entre Cris e Fred chamou a atenção da web: "Fred com barba e Fred sem barba", escreveu um internauta. "Lindos demais", disse outro. "Vocês são muito parecidos!", ressaltou outro.

Veja a foto de Fred:

BIANCA FALA SOBRE TÉRMINO

Em entrevista ao programa 'Gabi de Frente de Novo', da jornalista Marília Gabriela (74), Bianca falou sobre o fim de seu relacionamento com o youtuber Fred, com quem teve seu primeiro filho, o pequeno Cris. O casal assumiu o namoro em setembro de 2020 e anunciou a separação em março de 2022, e até então, o motivo do término não havia sido revelado.

"Nunca falei o motivo, de fato. Não me sinto confortável ainda, porque é muito recente…Eu fiquei muito confusa depois que eu tive meu filho, com tudo. Quem é a Bianca, quem é a mulher... Pressão do trabalho, da maternidade, de todos os lados. Precisei respirar, entender quem eu sou, me permitir. Precisei tirar algum tipo de pressão da minha vida [...]", disse ela em um trecho da entrevista.

