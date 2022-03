Fórum da Virada feminina em Dubai Reúne Personalidades Brasileiras

Troca de experiências entre empreendedoras brasileiras e árabes

Redação Publicado em 27/03/2022, às 10h29

Discussão acerca dos desafios no mundo empresarial, parceria comercial e intensa troca cultural. Estes foram os objetivos do encontro, que aconteceu entre os dias 20 e 26 de março, em Dubai.

Entre as brasileiras que participaram do encontro, estão as empresárias Luiza Brunet e Sandra Pitta, que é proprietária do maior salão de beleza da América Latina. Também marcaram presença Ana Beatriz, rainha da escola de samba Rosas de Ouro, e a Primeira-dama da capital paulista, Regina Nunes, que classificou a experiência como "inesquecível."

"É fundamental mostrar a força da mulher e o crescimento no mercado de trabalho", disse a primeira-dama de São Paulo.