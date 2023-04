Flavia Pavanelli choca ao mostrar lente dental saindo do lugar

Influenciadora Flavia Pavanelli deixa seguidores gargalhando ao mostrar acessório estético caindo

Nesta quarta-feira, 27, a atriz e influenciadora digital Flavia Pavanelli (25) decidiu chocar seus seguidores ao mostrar um perrengue chique que passou de forma inesperada. Em suas redes sociais, a modelo revelou que uma de suas lentes dentais caiu bem na frente de seu sorriso.

“Eu sei que vocês esperam muita coisa de mim, mas por essa vocês não esperavam”, brincou a influenciadora digital, na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, a atriz aparece dentro de seu carro, fazendo piadas sobre o acontecido com os seus mais de milhões de seguidores.

Além disso, para mostrar o perrengue, Flavia tirou de sua boca um pedaço do implante descolado enquanto uma outra pessoa que estava com ela dentro do carro, ri do acontecido. Para legendar o vídeo, ela foi breve, usando um emoji espantado, mas mostrou nas imagens que lidou bem com o imprevisto.

Os comentários da publicação foram inundados de pessoas rindo bastante, assim como a influenciadora Tata Estaniecki Cocielo, que comentou diversas gargalhadas. “Não imaginava isso”, “Queria entender porque alguém destrói dentes de verdade, que na maioria das vezes estão bonitos, para colocar um dente falso” e “Sou caidinha por você, caidinha”, são alguns dos comentários enviados para Flavia Pavanelli.

Veja a publicação da atriz e influenciadora digital Flavia Pavanelli mostrando que uma de suas lentes dentais caiu:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pavanelli (@flaviapavanelli)



Flávia Pavanelli lamenta excesso de procedimentos estéticos:

No início de março deste ano, Flávia Pavanelli deu uma entrevista ao Gshow e não escondeu o arrependimento com o excesso de procedimentos estéticos realizados. Até por isso, ela contou que está em um processo de retirada de algumas das intervenções, que começaram quando a influenciadora tinha apenas 16 anos.

"Parte da minha decisão de remover veio do público, mas a outra veio de eu olhar no espelho e falar para mim mesma: 'Ops…Perdi a mão'", Flavia abriu o coração e também revelou alguns de seus procedimentos estéticos.