Fiuk falou mal da Juliette? Ele reage aos rumores

Fiuk aparece na internet para responder fofoca envolvendo o nome dele e da cantora Juliette que circularam pelas redes sociais neste sábado, 9

O cantor e ator Fiuk apareceu nas redes sociais ao ver o seu nome envolvido em uma fofoca com a cantora Juliette. Os dois participaram juntos do Big Brother Brasil no passado e rumores sobre eles começaram a circular nas redes sociais. Tudo começou quando um internauta disse que o artista estaria falando mal de Juliette em um aeroporto. Porém, ele fez questão de desmentir.

Nos stories do Instagram, o rapaz gravou um vídeo para negar que tenha falado mal da cantora e afirmou que tem um carinho por ela desde que se conheceram no reality show da Globo.

"E aí fofoqueiros de plantão! Como vocês estão? Tudo bem? Vim aí falar de um assuntinho que me marcaram aí numas coisas. Que eu andei falando mal da Juliette… Meus amores, eu falo aqui de boca cheia, não tenho nada para esconder: eu tenho o maior carinho por ela! O meu amor por ela continua. O que a gente viveu dentro da casa só a gente sabe. Eu não sei o que ela sente por mim, o que ela acha e tal. O que eu acho e o que eu sinto é isso. Então, assim, desculpa por eu gostar dela, desculpa por eu ter carinho por ela, desculpa por eu ser homem, desculpa por um monte de coisa aí… Mas a real é essa”, afirmou ele.

E completou: "Antes dessa fofoca vazar horrores, tá aqui saindo da minha boca, eu não tenho problema nenhum em admitir o que eu sinto, e eu tenho o maior carinho pela Ju, tenho o maior sentimento bom ela. Beijo para vocês e vida que segue”.

View this post on Instagram A post shared by GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Fiuk fala sobre climão com Tata Werneck

Há pouco tempo, o ator e cantor Fiuk surpreendeu os fãs ao relembrar o climão que viveu com Tata Werneck em uma gravação do programa Lady Night, do Multishow. Após a saia justa na TV, ele confessou que não tem raiva dela. No final de semana, Fiuk deixou um comentário em um post de Tata sobre o Dia das Mães. Ele disse: “Eu queria ter raiva de você, mas não consigo... Alguém me ajuda?”. Em resposta, ela escreveu: “Fiuk, nos amamos. Admita e vamos sair para conversar”.

Vale lembrar que Fiuk ficou incomodado com as perguntas feitas no programa Lady Night e chegou a dizer: “Você falou que ia ser engraçado, que você não ia me zoar”. Na época, o programa gerou repercussão nas redes sociais por causa do climão entre o convidado e a apresentadora. Inclusive, a humorista defendeu o seu convidado. “Amigos, não ataquem Fiuk, não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo, e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem. Poxa, achei até que vocês fossem shippar o casal”, brincou.