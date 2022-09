Fiuk dá detalhes sobre namoro e revela se participaria de outro reality show

O ator e cantor Fiuk abriu o jogo sobre seu relacionamento com Thaisa Carvalho, e avaliou sua participação no 'BBB 21'

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 18h02

Fiuk (31) e Thaisa Carvalho (23) conversaram com exclusividade com a TV CARAS e, durante o bate-papo, eles contaram alguns detalhes do relacionamento. Vale lembrar que o cantor e ex-BBB assumiu publicamente o romance com a atriz carioca em setembro do ano passado.

Thaisa é fã assumida de Fiuk. O artista revelou que a primeira vez que sua mãe viu a jovem, antes deles assumirem o relacionamento para a família, ela a chamou de norinha. "A primeira vez que minha mãe viu a Thaisa ela falou: 'oi norinha'", recordou.

Em seguida, eles revelaram quem é o mais ciumento do casal. "Vixe, é complicado... Ela começou com o tempo, que é normal, a ficar com ciúmes de coisas que ela não tinha lá atrás", revelou o filho de Fábio Jr (67), sem dar detalhes sobre os motivos.

"Com as fãs é o de menos, mas [as não fãs]... A gente sabe quando é um carinho de fã ou quando tem um negócio a mais", disse a influencer, revelando que sabe o passado inteiro do namorado e sabe com quem ele já ficou.

Mas Thaisa não é a única ciumenta da relação, ela entregou que o amado também é bastante ciumento. "Sou um pouquinho também", disse ele. "Ele é muito ciumento... Abre o jogo Felipe", disse ela aos risos.

Os dois ainda relembraram uma gafe que Fiuk cometeu no Dia dos Namorados. A influencer contou que ele esqueceu de levar seu presente durante uma viagem. "A gente viajou para o Dia dos Namorados e ele esqueceu o meu presente em São Paulo", disse ela aos risos. O ex-BBB garantiu que havia comprado o presente, e até chegou a mostrar para mãe da amada.

O cantor já deixou claro que é muito esquecido, tanto que confessou que quando eles se casarem é mais provável que ele se atrase. "Pior que eu acho que sou eu", afirmou. "Ele vai esquecer que tem o casamento, não é porque ele vai se atrasar", afirmou a jovem.

Outro reality

Durante a entrevista, Fiuk também falou sobre sua participação no BBB 21. "Era muito sofrimento lá dentro. Eu que tenho esse lado mais sensível, tem um lado que eu pensei que seria mais prático, mas não rolou comigo... Demorou um pouco para me recuperar [após o BBB], eu fiquei uns meses bem diferente, até meus amigos não me reconheciam muito... Eu tentava ali no começo e falava: 'não, tá tudo bem'", refletiu.

O cantor confessou que também ficou surpreso com seu comportamento no reality show. "Eu sou palhaço, eu faço piada o dia inteiro com todo mundo. Eu também não conhecia aquela minha versão, também foi um choque para mim", confessou ele, ressaltando que mesmo com todo sofrimento que passou a experiência vale a pena. "Valeu, tudo na nossa vida tem um momento. Faz parte."

Ele ainda revelou se participaria de outro reality. "Eu iria um pouco mais preparado assim, sabendo o que vai rolar. Sabendo que não é fácil, que vai sentir saudades. Você fuma? Você pode ter certeza que seu vício vai piorar mil porcento. É ansioso? Sua ansiedade vai piorar mil porcento... Tudo que você tem um pouco aumenta muito. Lá dentro você não vai controlar", explicou.

Confira a entrevista na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!