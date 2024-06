Fiorella Mattheis impressiona ao exibir presente que ganhou do marido: ‘Para sempre’

Grávida pela segunda vez, Fiorella Mattheis abre rara exceção e quebra discrição ao exibir o presente que ganhou do marido, herdeiro da Globo

Na última quarta-feira, 12, a empresária Fiorella Mattheis e seu marido, Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo, tiveram motivos de sobra para comemorar. Além de celebrarem o Dia dos Namorados, o casal também festejou o aniversário de três anos de casamento, e claro, a espera pela chegada de mais um filho, já que a artista está grávida pela segunda vez.

Através de suas redes sociais, Fiorella quebrou a habitual discrição sobre sua vida pessoal ao mostrar que recebeu um presentão do marido. Para celebrar a data especial, Roberto, também conhecido como Robertinho nos bastidores da emissora, enviou um buquê gigantesco de flores com rosas nas cores vermelho, amarelo, rosa claro e escuro.

Surpresa com o presente do marido, Fiorella apareceu super sorridente enquanto segurava o buquê e fez questão de agradecer publicamente ao dividir as fotos dos arranjos de flores: “12/6, três anos de casamento e namorados para sempre”, ela se derreteu pelo empresário e herdeiro da emissora global ao legendar em inglês.

Na sequência, Fiorella compartilhou um clique do buquê e agradeceu novamente: “Até a Lua e de volta, bebês”, ela usou uma expressão para exemplificar a imensidão de seu amor. Vale mencionar que a ex-atriz e empresária já alcançou o primeiro semestre da segunda gestação e inclusive, revelou o sexo e o nome do herdeiro recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

Eles estão à espera de um menino, que se chamará José. Juntos desde 2017, teriam oficializado a união em uma cerimônia secreta na Itália em 2021. Extremamente discretos sobre o relacionamento e sua vida pessoal, eles fazem raras aparições juntos e nunca mostraram o rostinho do primeiro herdeiro, Roberto Júnior, nascido em março de 2023.

Fiorella Mattheis encanta ao mostrar o barrigão:

Recentemente, Fiorella Mattheis chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir toda produzida. Grávida pela segunda vez, a ex-atriz e modelo, que se distanciou das telinhas, exibiu o barrigão ao surgir usando um look justo. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece usando um vestido azul e um sapato de salto.

O modelo, com um drapeado na lateral, deixou o barrigão em destaque. A loira ainda completou a produção deixando os fios soltos e com cachos. Os amigos e fãs encheram a publicação de elogios. "Muito, muito linda", disse a atriz e apresentadora Mônica Martelli. "Você tá um negócio de linda, Fi", escreveu a atriz Isis Valverde; confira as imagens!