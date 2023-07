Finalmente! Filha de Maurício Mattar revela quem é o pai de seu filho: "Diferente"

Filha de Maurício Mattar revela a identidade do pai de seu filho; Makai completa três meses nos próximos dias

Após manter a gravidez longe dos holofotes, a influenciadora Petra Mattar, filha do ator Maurício Mattar, matou a curiosidade dos fãs neste final de semana ao revelar quem é o pai de seu primeiro filho.

Ela publicou fotos do pequeno Makai ao lado do lutador de jiu-jítsu Ademir Barreto de Araújo. Os dois surgem felizes e sorridentes durante o banho e encantaram os seguidores. O pequeno está pertinho de completar três meses de vida.

"Hoje o banho foi diferente, meu papai fez até moicano em mim", disse a legenda do post. Desde que ficou grávida, ela falou pouco sobre o pai da criança e chegou a afirmar que a produção era "independente".

Em junho, Petra Mattar desabafou sobre o tema após ser acusada de "esconder" a identidade do pai de seu filho. "Se todo mundo já sabe é porque eu não escondo. E não escondo mesmo, só não tem motivo pra eu divulgar no meu Instagram, mas no Instagram do Makai, ele costuma postar o pai dele. Vocês são tudo é doido", respondeu ela.

COMO ASSIM?

Nesta segunda-feira, 12, a influenciadora digital Petra Mattar decidiu usar suas redes sociais para fazer uma revelação bombástica! A mamãe de Makai, de apenas um mês de vida, contou que provou de seu próprio leite materno, detalhando toda sua experiência e até mesmo qual é o sabor.

“Eu aproveitei e experimentei o leite que tirei. Não vou mentir pra vocês, juro que é bom! Meu leite tem gosto de leite de amêndoas. É um leite doce”, contou a influenciadora digital, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Recentemente, Petra Mattar abriu uma caixinha de perguntas e decidiu acabar com a curiosidade dos fãs, que pediram mais detalhes sobre a paternidade do primeiro filho da influenciadora. Pelo Instagram, ela contou que o pai de Makai é presente. Além disso, ela revelou que a gestação não foi planejada, mas que foi o melhor susto de sua vida.