Filipe Escandurras pode ser campeão da música carnaval 2023

"Eu já compus várias outras canções e fui campeão do carnaval como compositor. Acredito que essa tem tudo para ser a 'música do Carnaval', por ter um swing diferenciado. Certeza que a gente leva esse prêmio", diz.

Filipe vai marcar presença em todos os dias de folia, totalizando 25 apresentações em fevereiro. "Vamos fazer dez shows só no carnaval. O meu show geralmente é uma hora e meia, duas no máximo. No trio, aumenta para cerca de cinco, e ainda tem o camarote. "Tenho me preocupado com o repertório e com o que vamos apresentar, porque eu quero que fique marcado na mente e no coração das pessoas", conclui.