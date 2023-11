Luciano será vovô! Filho que rompeu com o cantor anuncia gravidez da esposa

Filho que rompeu com o cantor anuncia que será papai; os dois não se falam desde 2014

Wesley Camargo, um dos filhos do cantor Luciano, anunciou neste final de semana que será papai pela segunda vez. Ele publicou uma mensagem em suas redes sociais na qual contou a novidade para os familiares e fãs.

Hoje corretor de imóveis, ele já tem uma filha menina que está com 9 anos. Fruto do relacionamento do sertanejo com Cleo Loyola, ele rompeu com o pai em 2014, quando se envolveu em problemas na Justiça.

Na época, o rapaz foi preso na Delegacia da Mulher de Goiânia, acusado de agredir a prima e a tia em uma discussão. Na época, Luciano Camargo pagou a fiança do filho, mas rompeu relações com o herdeiro. "Paguei (a fiança) em 2014 contra a minha vontade, para mim, ele cometeu crime, sim. Mas, infelizmente no Brasil, esse tipo de crime não dá em nada. Wesley foi condenado a prestar serviço para a sociedade. Isso é pena para quem bateu na tia?", contou o irmão de Zezé di Camargo em uma entrevista há cinco anos.

A última vez que Luciano falou sobre Wesley Camargo foi ao responder uma seguidora que disse que ele não havia perdoado o filho. "Você está enganada. Eu perdoo antes mesmo da ofensa e até aqueles que me ofenderam e voltaram a ofender. Eu só não convivo com aqueles que me têm como inimigo", declarou na época.

Luciano Camargo nega fim da dupla

O cantor sertanejo Luciano Camargo abriu o jogo sobre a possibilidade de colocar um fim na dupla com seu irmão, Zezé Di Camargo. O artista negou os boatos sobre o fim da parceria, mesmo tendo projeto solo.

Ao dar uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ele falou sobre o disco gospel que lançou, e confessou que não planejava abrir agenda para fazer apresentações. "É um projeto que eu gravei há dois anos. Um pedido da minha mãe, ela pediu em 2002, o sonho dela é que todos os filhos cantem louvores. Eu e o Zezé já gravamos", contou.