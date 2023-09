Filho de Arlindo Cruz se emociona ao comemorar aniversário do pai, que passou por internação recente

Arlindinho Cruz lamentou o fato de o sambista estar com sequelas causadas por um AVC sofrido em 2017

Arlindinho Cruz, filho de Arlindo Cruz, compartilhou um desabafo emocionado nas redes sociais, nesta quinta-feira, 14. O cantor desejou feliz aniversário ao pai, que completa 65 anos hoje, mas lamentou o fato de o sambista não poder comemorar como antes.

Arlindo Cruz teve um Aneurisma Vascular Cerebral (AVC) grave em 2017, que desencadeou sequelas. Atualmente, o cantor não anda e não fala, mas segue em tratamento em sua casa com sessões de fisioterapia e fonoaudiologia.

"Hoje é uma felicidade triste, ou uma tristeza alegre. Um misto de sensações e sentimentos. É aniversário do meu pai, meu querido pai, está vivo, está aqui. Talvez não como a gente gostaria, mas é como Deus o deixou aqui com a gente", iniciou ele, com os olhos segurando as lágrimas.

"Agradeço a Deus por tudo, sei que ele sabe de todas as coisas, e agradeço a todo mundo pelo carinho, as mensagens, as energias positivas de sempre. Obrigado! E ao meu querido pai, saúde, força e qualidade de vida. O resto, deixa com a gente", completou.

A família e a equipe comemoraram a data especial nesta quarta-feira, 13, com uma noite de festa na quadra da escola de samba Império Serrano, no Rio de Janeiro, com shows especiais.

Arlindo Cruz foi internado mais uma vez em 11 de agosto na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, com um quadro de caxumba bacteriana: "Voltamos para o hospital no dia cinco por conta de um inchaço no maxilar, sugerindo que fosse caxumba. Foi uma caxumba bacteriana. Ele está tomando remédio e os sinais vitais são os melhores possíveis", afirmou Babi Cruz, esposa de Arlindo. O sambista recebeu alta no último dia 5.

Internação para tratar pneumonia

Ainda esse ano o cantor foi internado no CTI com um quadro de pneumonia. "A Casa de Saúde São José informa que o paciente Arlindo Cruz foi atendido na unidade no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro clínico atualmente é estável", informou o hospital.

Algumas semanas após a internação, no dia 23 de julho, Flora Cruz, filha de Arlindo, postou nas redes sociais a primeira foto do pai em casa após receber alta hospitalar. "O amor da minha vida voltou para casa!", celebrou ela na legenda da publicação.