Filhas de Rodrigo Faro impressionam com beleza: ''São lindas''

Elas cresceram! Filhas de Rodrigo Faro encantam ao protagonizarem clique raro com o apresentador

As filhas de Rodrigo Faro e Vera Viel surgiram em um novo clique na rede social do apresentador. Nesta terça-feira, 03, o comunicador da Record TV publicou uma foto rara com as três herdeira e chamou a atenção.

No lado esquerdo do clique, a caçulinha, Helena Faro, surgiu mandando beijinho com muito charme. Acima do famoso, apareceu a primogênita, Clara Faro, e no lado direito, dando um beijo na bochecha dela, a filha do meio, Maria Faro.

"Clara, Maria e Helena… Meu legado pra esse mundo… Amor de pai… Amor que dói de tão grande", escreveu Rodrigo Faro. Nos comentários, os internautas babaram pelas garotas. "Elas são lindas", admiraram as jovens. "Que família linda", exclamaram outros.

Casada desde 2003 com a mãe de suas filhas, Rodrigo Faro tem uma história de amor admirável com ela. Recentemente, ele emocionou com uma declaração sobre a mulher. "Uma pessoa que tá com você há 25 anos, que já passou bons momentos, maus momentos, que você já levou para comer esfirra no dia da promoção. Que sentou com você na esfirraria pra comer e tomar um suco de laranja. Hoje, eu poder chegar para essa pessoa e falar: “que carro você quer, que casa você quer? Pra onde você quer viajar? Que roupa você quer?”. Eu vou dar tudo o que eu puder pra ela", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Rodrigo Faro esclarece 'puxada de tapete' de Angélica

O apresentador Rodrigo Faro fez um esclarecimento após ter contado a história sobre sua saída da Globo. Na época, o comunicador iria comandar o programa Fama, mas Angélica e Toni Garrido acabaram sendo os escolhidos.

Ele contou a história para o jornalista Flávio Ricco durante o podcast O Programa de Todos os Programas e foi repercutido que a esposa de Luciano Huck teria "puxado o tapete" dele na época. Em sua rede social, Faro então fez um vídeo esclarecendo sua relação com a loira.

"Tinha gravado um piloto pra apresentar o Fama aí a emissora acabou escolhendo Angélica e Toni Garrido, isso foi uma decisão da emissora, jamais fiquei magoado com a Angélica, se tem uma pessoa que eu gosto nessa vida, que eu respeito, que eu adoro, que eu admiro é a Angelica... A Angélica tem uma história de vida comigo, de muitos anos, só a gente sabe o que a gente ralou pra conquistar o que a gente conquistou",declarou ele e explicou mais em um vídeo.