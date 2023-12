Filha de Silvio Santos já revelou motivo de 'sumiço' do pai: "Não é mais aquela pessoa"

Longe da telinha do SBT desde 2022, Silvio Santos tem mantido uma vida discreta ao lado da família

Mesmo longe da televisão há mais de um ano, o apresentador Silvio Santos (93) segue sendo exaltado e recebendo o carinho de fãs. No entanto, parece que seu retorno para a telinha do SBT não deve acontecer tão cedo. Prova disso é um depoimento de sua filha, Cintia Abravanel.

Durante participação no podcast de Christina Rocha, a mãe de Tiago Abravanel deixou claro que, apesar do pai gostar bastante de apresentar programas, ele está cansado e a velhice tem sido um desafio para ele.

"Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa", disse ela, que completou: "Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais".

Em outro momento do bate-papo, ela contou que o pai sempre procura estar por dentro das novidades do SBT e que costuma virar uma nova pessoa quando está prestes a entrar no palco. "Ele está ali, velhinho, e na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos. Aquilo cresce, e ele vira uma entidade, uma personagem", contou.

Leia também: Em rara aparição, Silvio Santos se emociona ao ganhar surpresa na porta de casa

Vale destacar que nesta terça-feira, 12, Silvio Santos fez uma rara aparição pública ao ver que fãs estavam comemorando seu aniversário na porta de sua casa, em São Paulo. Presente no momento, o jornalista Ricky Colavitto fez registros do encontro o qual Silvio chegou a se emocionar com a homenagem dos admiradores.

"Eu só quero dizer que hoje é o dia do meu aniversário. É claro que eu não imaginava que alguém viesse me prestar uma homenagem na porta da minha casa. Eu só queria dizer que a felicidade que eu tô sentindo, vocês sintam por toda a vida de vocês. E que a cada aniversário, vocês recebam as mesmas homenagens que eu estou recebendo", afirmou.