Filha de Fátima Bernardes faz rara aparição e pratica exercícios ao lado da mãe

Fátima Bernardes aproveita manhã ensolarada para caminhar ao lado da filha, Bia Bonemer, no Rio de Janeiro

Depois de passar uma temporada na Europa com o pai, o jornalista William Bonner, Bia Bonemer retornou ao Rio de Janeiro e fez uma rara aparição em público ao lado da mãe, a apresentadora do The Voice na Globo, Fátima Bernardes. As duas aproveitaram a manhã ensolarada desta quinta-feira, 06, para praticar exercícios ao ar livre na orla da Barra da Tijuca.

Nos flagras, Bia esbanja beleza com um conjuntinho justo composto por legging e top na cor cinza. Além disso, ela amarrou uma blusa na cintura e prendeu os cabelos em um rabo de cavalo alto. Fátima também optou pela discrição e surgiu usando calça e camiseta de manga longa, com óculos escuros e boné.

As duas caminharam ao lado de uma amiga da jornalista. Vale lembrar que Fátima mantém ativa a prática de diversos exercícios físicos, inclusive, a ex-comandante do Jornal Nacional e do programa Encontro, já foi bailarina profissional e deu aulas de dança para crianças antes de se tornar apresentadora.

Filha de Fátima Bernardes faz rara aparição e pratica exercícios com a mãe - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Bia Bonemer aproveita manhã ensolarada ao lado da mãe, Fátima Bernardes - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Além de Beatriz, Fátima Bernardes e William Bonner, que se separaram após 26 anos de união, tiveram outros dois filhos: Laura e Vinícius. Os herdeiros trigêmos dos jornalistas estão com 25 anos e costumam manter a discrição, com raras aparições ao lado dos pais em viagens ou datas comemorativas da família.

Fátima Bernardes e William Bonner lamentam perda na família:

Os jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner usaram as redes sociais na última quarta-feira, 5, para comunicar uma perda na família. O ex-casal de jornalistas lamentou a morte de Chantilly, o cachorrinho de estimação dos filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius. O pet acompanhou a família por 17 anos.