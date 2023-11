Filha de Elizangela faz pedido comovente aos fãs após a morte da mãe: "Por favor"

Filha de Elizangela faz pedido comovente aos fãs; ela se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais

Filha de Elizangela, a empresária Marcelle Sampaio publicou um desabafo nas redes sociais após o velório da mãe. Em um longo texto, ela agradeceu o carinho dos fãs e dos amigos que prestaram solidariedade no momento difícil que vive.

"Gratidão por cada comentário, mensagem, por cada vibração, emanação, oração, por cada memória amorosa de fãs e amigos que trazem mais luz a passagem da nossa amada mãe, sogra e grande atriz Elizangela, para sempre diva, que agora segue sua jornada no plano divino. Gratidão pela presença no velório, pelos amigos que tornam tudo mais leve e possível, por cada abraço, por tanto, tanto, tanto amor recebido", declarou ela.

Ela disse que a partir de agora vai viver o luto de forma integral. "Agora seguem-se as outras fases do luto e segue o dia a dia, focando em um dia de cada vez. Agora segue a benção que é o nosso trabalho que transforma tantas e tantas vidas através do autoconhecimento aplicado ao mundo do trabalho, através da alta performance sustentável. Agora o dia a dia segue não para abafar, camuflar ou tapar a dor", afirmou.

Após a longa reflexão, Marcelle Sampaio também fez um pedido aos seguidores. "Cada um que ler este post, por favor escreva no comentário uma memória alegre, feliz, amorosa que tem com a Eliz, vamos impulsionar com luz a passagem da Eliz!", pediu ela.

Atriz morreu aos 68 anos

A atriz Elizangela faleceu aos 68 anos ao sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser levada para o hospital em Guapimirim, no Rio de Janeiro, mas não resistiu e faleceu. O velório do corpo da atriz aconteceu no Crematório do Cemitério da Penitência e foi aberto ao público. No final da tarde, o corpo foi cremado.