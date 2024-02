Filha de Carla Perez ganha ‘mão boba’ da namorada em nova foto

‘Mão boba’ da namorada de Camilly Victoria, filha de Carla Perez, rouba a cena em nova selfie do casal nas redes sociais

Filha da dançarina Carla Perez, a jovem cantora Camilly Victoria surgiu em uma foto romântica com sua namorada, Daze. As duas posaram abraçadas na frente do espelho em uma selfie e um detalhe roubou a cena.

Daze colocou uma ‘mão boba’ no bumbum da amada na hora da foto e deu um toque de sensualidade para o clique especial. “É oficialmente a temporada do amor! Mostre o seu amor!”, disse ela na legenda da foto. Isso porque elas vivem nos Estados Unidos e o Dia dos Namorados é celebrado no mês de fevereiro.

Vale lembrar que as duas são discretas nas redes sociais e fazem raras aparições juntas em público. Camilly Victoria é a filha mais velha de Carla Perez e Xanddy e está com 22 anos. Ela é irmã do estudante Victor Alexandre, de 21 anos.

Carla Perez se declara para Camilly Victória após boatos de briga familiar

A dançarina Carla Perez decidiu rebater todo e qualquer rumor sobre uma briga familiar! A famosa se declarou para sua filha, Camilly Victória, que está de volta ao Brasil, depois das polêmicas envolvendo seu possível namoro com uma mulher e seu pai, o cantor Xanddy.

A jovem, que mora nos Estados Unidos da América junto dos pais, posou em frente à mansão da família em Salvador, na Bahia, onde a família possui uma casa em um condomínio de luxo em Alphaville, e outra de veraneio, em Guarajuba.