Filha de Ana Maria Braga abre o jogo sobre polêmicas e relação com a mãe

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, abre o jogo sobre polêmicas em sua vida pessoal e fala sobre como é sua relação com a mãe; veja!

Discreta com sua vida pessoal, Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, desmistificou algumas polêmicas envolvendo seu nome e ainda abriu o jogo sobre como é a sua relação com a sua mãe. Aos 40 anos, ela vive em uma chácara em Botucatu, é adepta de um estilo de vida natural.

Em conversa com a IstoÉ, Mariana negou seu rótulo de 'reclusa' e ainda falou um pouco sobre seu estilo de vida. "Eu vivo uma vida na qual tenho de dar atenção para os meus filhos, porque eu escolhi estar com eles. Isso não é escolher ser reclusa. Não tem outro lugar para eu estar, entende? Se eu estivesse longe do holofote, não teria uma conta no Instagram, não estaria querendo atuar da minha maneira, sem estar institucionalizada no guarda-chuva de uma empresa", declarou a professora de Yoga.

A herdeira da apresentadora do 'Mais Você' ainda falou sobre sua polêmica fala antivacina, onde ela chamou a obrigatoriedade da vacinação em crianças de 'agenda satanista', em um comentário na web. "Essa palavra é muito infeliz, por isso eu apaguei [o comentário]. Não é que tenha vergonha ou arrependimento, mas ela pode parecer muito simplista para quem se depara com isso pela primeira vez. Realmente é um termo infeliz", explicou Mariana.

Ela, que é mãe de quatro crianças, ainda falou sobre seu posicionamento sobre vacinas atualmente e afirmou evitar represálias. "Eu não sou uma pesquisadora, eu não sou uma biomédica, então, quem sou eu para ficar levantando bandeiras? Eu quero mais é falar de outros assuntos. E claro que tem a represália, todo mundo que tem falado coisas na internet sobre isso [vacinas] tem sofrido. Claro que eu quero me preservar. Tenho quatro filhos aqui e pretendo manter a nossa privacidade médica ativa", declarou.

Por fim, Mariana ainda abriu o jogo sobre sua relação com Ana Maria Braga. Recentemente, a apresentadora demonstrou preocupação com o estilo de vida de sua filha, que teve o parto de todos os seus herdeiros de forma natural em casa. Na entrevista, a professora de yoga falou sobre o ponto de vista da famosa.

"Minha mãe segue rotulando [o parto natural] como um tabu porque ela talvez esteja desatualizada sobre o tema. Quando a gente não está vivendo aquilo, a gente fica reduzido ao pensamento comum, que ainda é muito manipulado. Existe uma manipulação para a gente ter medo desse momento, para achar que é uma emergência. E ela vem de uma geração e vive uma vida que não permite a ela ter a ótica que eu tenho", disse Mariana.

Que continuou: "Posso dizer que, talvez, minha mãe tenha falado mais sobre parto natural com a Gisele Bündchen, como ela mesma afirma, do que comigo, o que eu considero normal e super aceitável em uma relação de mãe e filha. Mas a resposta disso é que ela presenciou um parto meu do começo ao fim. No parto do Varuna, ela estava presente", revelou por fim.

Mariana Maffeis é mãe de Joana, 13, Maria, 9, Varuna, 2, e Hima, de 5 meses. Atualmente, ela é casada com o colombiano Badarik Conzález, com que divide a sua chácara no interior de São Paulo.