Ferrari roubada de ex-piloto de Fórmula 1 é recuperada após 28 anos

Em 1995, Gerhard Berger, um dos melhores amigos de Ayrton Senna na Fórmula 1, teve sua Ferrari roubada. O automóvel foi encontrado apenas este ano

Uma Ferrari rara roubada há 28 anos de um ex-piloto de Fórmula 1 foi recuperada pela Polícia Metropolitana de Londres. Ela pertencia a um grande amigo de Ayrton Senna, o austríaco Gerhard Berger.

A Testarossa F512M vermelha, avaliada em aproximadamente 350 mil libras, - equivalente a R$ 2,2 milhões - foi roubada durante o GP de San Marino em 1995. Na ocasião, não só o veículo de Berger sumiu, como também o de seu companheiro de equipe, o francês Jean Alesi. Ele perdeu uma Ferrari F355 prateada, que continua desaparecida.

O modelo recuperado só teve cerca de 500 unidades produzidas entre os anos de 1994 e 1996. De acordo com os policiais, o carro esportivo de luxo foi enviado para o Japão após ser roubado e voltou ao Reino Unido no ano passado.

Em janeiro deste ano, a própria Ferrari enviou um alerta aos oficiais britânicos. A fabricante italiana de automóveis havia realizado inspeções em um veículo adquirido por um comprador nos EUA, por meio de um intermediário no Reino Unido, e constatou que se tratava do modelo roubado.

"A Ferrari roubada - avaliada em quase 350 mil libras - estava desaparecida há mais de 28 anos até conseguirmos localizá-la em apenas quatro dias", disse o policial Mike Pilbeam.

Além do carro de Berger, a Unidade de Crimes Organizados de Veículos conseguiu recuperar um total de 418 carros, avaliados em 31 milhões de libras (R$ 195 milhões). Nenhuma prisão foi efetuada até o momento.

Quem é Gerhard Berger?

O piloto austríaco Gerhard Berger brilhou na Fórmula 1 com 10 vitórias entre 1984 e 1997. Sendo um de seus grandes amigos no automobilismo, Ayrton Senna compartilhou com ele três temporadas memoráveis de 1990 a 1992.

O GP de San Marino de 1995 marcou o retorno de Berger ao circuito onde Senna perdeu a vida, também sendo o local onde o austríaco perdeu sua Ferrari. O piloto, presente no velório de Senna, prestou sua última homenagem ao amigo carregando seu caixão.

San Marino foi palco de momentos difíceis para ele, como o acidente quase fatal na curva Tamburello em 1989, a mesma onde Senna sofreu o acidente.

Apesar dos desafios, Berger teve grandes conquistas na Fórmula 1, vencendo por três equipes diferentes (Benetton, McLaren e Ferrari) e se tornando um ídolo na Áustria, além de ser um dos pilotos mais duradouros da categoria.