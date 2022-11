Fernando Zor mostra conquistas em dia de pescaria: ‘Espírito da pesca’

Cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, mostra peixes enormes que pescou durante passeio no mar

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 20h19

Nesta quinta-feira, 17, o cantor Fernando Zor (38), da dupla com Sorocaba, aproveitou o dia de calor para ir pescar em alto mar. Em suas redes sociais, o artista mostrou suas conquistas, com diferentes tipos de peixes enormes.

“Só quem vive o espírito da pesca, sabe o significado desse momento”, escreveu o cantor na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ele aparece segurando alguns tipos de peixes.

Entre eles, Fernando segura um Cherne, Dourado, Cavala Wahoo, Namorado, Olho de cão e Olho de boi. Os peixes são enormes, alguns, parecendo até difícil de serem segurados pelo próprio cantor.

Nos comentários, os seguidores adoraram as fotos. “Mil vezes uau!”, “Tão lindo”, “Agora sim, pescaria de verdade”, “Nossa só peixão”, “Pesca demais”, são apenas alguns dos muitos comentários que podem ser encontrados na publicação de Fernando Zor.

Maraisa alfineta o ex-cunhado

A cantora Maraísa (34) surpreendeu os fãs ao mandar uma indireta para o ex-cunhado, o cantor Fernando Zor – que foi namorado de sua irmã gêmea, Maiara (34). Nesta semana, o sertanejo virou assunto na web por ter compartilhado uma lista sobre a 'mulher ideal'.

A cantora, então, se envolveu no assunto e brincou sobre uma suposta lista do homem ideal. No Twitter, ela deixou uma mensagem que foi apontada como indireta para Fernando. "Segura aí que eu vou soltar minha lista de homem ideal", disse ela.