Fernanda Rodrigues abre o jogo sobre relação com a filha na adolescência: 'Outros sonhos'

A atriz Fernanda Rodrigues (43) foi mais uma das famosas que marcou presença no festival de música Lollapalooza, que aconteceu no último final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Grande fã do evento, ela diz que já esteve presente em outras edições e que, na próxima, pretende levar sua filha mais velha, Luisa Rodrigues (13).

"Já tem vários anos que eu venho, acho um festival muito legal e alguns anos meu marido faz a transmissão no Multishow, sempre venho na parceria também para ficar um pouco com ele", disse, em entrevista à CARAS Brasil. A atriz é casada com o ator e apresentador Raoni Carneiro (41) desde o ano de 2009.

Em relação à filha, a artista conta que ela ama música e tem vontade de ir ao festival. Neste ano, Fernanda Rodrigues contou que a filha gostaria de ter assistido ao show de Billie Eilish (21), cantora norte-americana que se apresentou na sexta-feira, dia 24, no palco principal do Lollapalooza. "A Luísa ama, ano que vem eu vou trazer [ela]."

Agora, a atriz diz que sua filha está entrando na adolescência, mas que a convivência continua a mesma e que as duas continuam bastante parecidas. Apesar da proximidade, Luisa está mudando de ideia quanto a qual rumo seguir em relação a uma profissão, já que antes ela gostaria de seguir os passos da mãe.

"Ela já teve mais [vontade de ser atriz], já falou mais isso. Hoje em dia ela não está falando mais tanto, quer fazer outras coisas como advocacia, ser diplomata... Já está com outros sonhos. No jeito somos muito parecidas, mas ela está mudando muito de pensamento", conta a artista. "Por enquanto está sendo tranquila essa fase de adolescência."

Além de Luisa, a atriz é mãe de Bento, também fruto do relacionamento com Raoni Carneiro. Recentemente, ele completou sete anos e recebeu uma declaração de Fernanda Rodrigues. "Você é o cara mais legal que eu conheço! Você é pura luz meu filho. Você não para de sorrir um minuto e seu sorriso é contagiante", escreveu ela.