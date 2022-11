Fernanda Paes Leme revela reação de Edmundo ao contar crush por ele

Fernanda Paes Leme confessa que teve 'crush' por Edmundo durante a adolescência

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 10h50 - Atualizado às 10h59

A apresentadora Fernanda Paes Leme (39) revelou que já teve um 'crush' pelo ex-jogador de futebol Edmundo (51). A paixão platônica aconteceu quando ela era adolescente. E, quando cresceu, ela confessou para o atleta sobre o que sentia e ficou surpresa com a reação dele.

Durante o podcast Quem Pode, Pod, Fernanda relembrou a história de sua paixão platônica. "Eu virei palmeirense na época do Edmundo animal, não só por causa do Edmundo, mas porque o Palmeiras estava no auge", começa a artista, recordando a época de seu título de Musa do Brasileirão. "Imagina, menina! Eu era novinha, 15 anos, virei palmeirense, virei a casaca por um tempo. E eu tive uma paixão platônica, eu o adoro", disse ela.

Então, a artista revelou como foi contar o 'crush' para ele. "Aí, depois, mais velha e tal, eu encontrei o Edmundo e contei na esportiva, aí ele: 'E aí, acabou essa paixão?'. Eu falei: 'Edmundo, não pira, né? Você é amigo do meu pai, me respeita!'", declarou.

Fernanda Paes Leme revela sequelas da Covid-19

Há poucos dias, Fernanda Paes Leme contou que ainda tem sequelas da Covid-19. Além de não sentir cheiros e ter o paladar afetado, ela ficou com a memória comprometida.

"Peguei Covid- 19 logo no início, em março, antes de fechar tudo. Eu tive muito mais sequelas do que sintomas. E entre as sequelas, paladar e cheiro, eu fiquei com a memória muito comprometida. E eu não sabia. Por um momento eu fiquei tensa, achando que eu podia estar com alguma coisa mais séria. Aí eu recebi um estudo de um amigo meu, um estudo gringo, falando que a Covid podia afetar a memória", disse ela na noite desta terça-feira, 25.

“Foi e ainda é muito difícil para mim, pós-pandemia, conseguir ler um livro inteiro. Estou com uma grande dificuldade de ter foco”, continuou a atriz. O assunto começou quando as apresentadoras falavam sobre leitura com o ator Antônio Fagundes (73).