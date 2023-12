A Fazenda 15: Quem deve ir para a final? Vote em enquete da última roça

Na reta final, A Fazenda 15 reuniu ex-participantes, relembrou momentos dos eliminados e formou última roça entre o top 6

Poucos dias antes da grande final, A Fazenda 15 (RecordTV) entrou em um ritmo acelerado. Na noite desta segunda-feira, 18, a última roça da edição foi formada sob o comando de Adriane Galisteu e, agora, Márcia Fu, WL Guimarães, Tonzão Chagas, Lily Nobre, André Gonçalves e Jaquelline Grohalski disputam as quatro vagas da final.

No último sábado, Shayan e Nadja Pessoa foram os escolhidos do público para deixar a sede de A Fazenda 15 . Na noite desta segunda, os peões já eliminados se reuniram e reviram os momentos mais marcantes da temporada, e, claro, as maiores brigas também.

A emissora exibiu o momento que causou a expulsão de Rachel Sheherazade, em outubro deste ano. Após o trecho ser reproduzido, a jornalista e Jenny Miranda voltaram a brigar. "Você me encurralou no cantinho, fez de propósito. Não te agredi, me defendi de uma possível agressão sua", disse a comunicadora.

Eles também receberam uma surpresa. No início da dinâmica, os ex-participantes receberam uma urna e, ao final, a apresentadora pediu que todos abrissem a sua caixa, revelando que eles tinham recebido quantias em dinheiro.

Após a lavação de roupa suja, os peões integrantes do top 6 tiveram 30 segundos para defender sua permanência em A Fazenda 15. Todos eles estão na última roça da edição, que terá uma nova eliminação nesta terça-feira, 19, para a formação do top 4 da final.

Na última semana, André Gonçalves, Cezar Black, WL Guimarães, Radamés e Tonzão Chagas disputaram uma roça com eliminação dupla. O ex-BBB e o atleta deixaram o reality, e, no fim de semana, outra disputa com eliminação dupla aconteceu, eliminando Shay e Nadja.

CONFIRA FOTO OFICIAL DA ÚLTIMA ROÇA DE A FAZENDA 15: