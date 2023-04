Fãs especulam que Gigi Hadid pode ter mandado indireta para Leo DiCaprio

Gigi Hadid fez comentário ácido sobre namoro e gerou especulação de frustração amorosa

Após notícias de que Leo Dicaprio (48) teria um novo affair, fãs especulam que a modelo Gigi Hadid (28), apontada como um dos affaires do ator, tenha postado uma indireta para o astro em suas redes sociais isso porque modelo fez uma piada sobre namoro, que foi entendida por muitos como uma possível frustração amorosa.

Desde o ano passado, rumores de que Gigi e Leonardo estavam se conhecendo melhor começaram a circular e fontes próximas as celebridades afirmam que a modelo queria exclusividade com o ator e seus amigos estavam preocupados que ela acabaria se machucando.

Gigi e DiCaprio começaram a se encontrar após o astro terminar o relacionamento de quatro anos com a atriz Camila Morrone (25), e a modelo, com o cantor Zayn Malik (30). Porém, o affair dos dois teria terminado em fevereiro, segundo a US Magazine.

Nos stories, Gigi postou uma imagem de uma idosa chamada June, segurando uma placa com o seu melhor conselho sobre namoros, e ela respondeu: "Não namore". Gigi apenas publicou a imagem, sem comentários.

A publicação chamou atenção, pois, foi feita dias após DiCaprio ser flagrado curtindo o Coachella com a modelo Irina Shayk (37). Os rumores da russa ser a nova pretendente de Leonardo DiCaprio começaram quando os dois foram flagrados em clima de romance durante o Coachella, festival de música que aconteceu neste fim de semana nos Estados Unidos.

Gigi Hadid via Instagram Stories. pic.twitter.com/wIJ6kg5JRj — Gigi Hadid Brasil (@GigiHadidBR) April 19, 2023

Leonardo DiCaprio está desesperado para acabar com fama de que só namora jovens

No começo do ano uma fonte próxima do ator de 48 anos disse ao site do jornal Daily Mail que o ator estava procurando não se associar com essa imagem de quem só sai com garotas jovens: "Leo está bem solteiro agora e ele não gosta do 'hype' sugerindo que ele está procurando umas mulheres muito jovens", afirmou o insider. "Ele está procurando algo mais maduro quando se trata de relacionamentos."