Fãs de Justin e Hailey Bieber dominam internet com teoria de gravidez

Teoria e evidências de que Hailey Bieber estaria grávida de Justin Bieber tomou conta das redes na madrugada

Nesta quarta-feira, 9, usuários do Twitter tomaram conta das redes sociais com uma teoria de que o cantor canadense Justin Bieber (29) e a atriz norte-americana Hailey Baldwin Bieber (26) estariam supostamente grávidos! O termo ‘Baby Bieber’ chegou a ser um dos mais comentados durante a madrugada, com os internautas surtando com a possibilidade do casal ser papai.

Os boatos começaram a surgir por conta da festa de aniversário de 29 anos do cantor, que aconteceu no dia 1 de março. A decoração da comemoração e os looks dos convidados pareciam um indício, visto que Justin estava com um boné azul, costumeiramente usado por achar que um futuro filho seria menino, enquanto Hailey estava com laços rosas no cabelo, indicando que ela acreditaria que seria mãe de uma menina.

Em uma outra imagem que está circulando pelas redes sociais, o cantor canadense teria surgido usando um suposto broche, com a frase ‘Team Girl’, ou ‘Time Menina’, em tradução livre, com um laço. Os fãs até usaram outra foto do artista com o moletom para tentar “provar” que seria mesmo ele.

Festa de aniversário do Justin:



Ele de boné azul,

Hailey de laço rosa.

Uma suposta filmagem.

Convidados postando fotos onde supostamente vaza um “team girl”



BABY BIEBER FINALMENTE VEM AÍ pic.twitter.com/21ElMB3088 — jésssssssssssss (@kenjikishimxto) March 9, 2023

GENTE PUTA QUE PARIU GEEEEEENTE pic.twitter.com/ZoCz924Qwy — kau (@_buzztin) March 9, 2023

A treta entre Selena Gomez e Hailey Bieber

Tudo começou quando Kylie Jenner (25) foi acusada de "jogar um shade" em meio à notícia de que a atriz e cantora a superou como a mulher mais seguida no Instagram. A mulher de Bieber acabou entrando no festival de indiretas e apareceu em uma vídeo chamada com a irmã de Kim Kardashian. Nas imagens, as duas focam as câmeras em suas sobrancelhas. Após a repercussão, Kylie tentou explicar a publicação: "Nenhuma provocação em relação a Selena. E eu não vi as postagens das sobrancelhas dela! Vocês estão criando algo do nada. Isso é bobo."

Depois da interação das modelos, Selena reacendeu a polêmica. No TikTok, a cantora comentou um vídeo antigo, de 2017, em que Hailey aparece em uma premiação, nomeando Taylor Swift (33) como a vencedora de uma das categorias. Nas imagens, a modelo faz cara de poucos amigos ao ver o resultado da premiação.

"Sinto muito, minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores da parada", escreveu Selena. Com os milhares de especulações na web, de que a publicação seria uma alfinetada em Hailey, que gerou ainda mais burburinhos entre os internautas, que não deixam escapar nada.