Famosos lamentam a morte do ex-jogador de futebol, Zagallo

A morte do ex-atleta foi confirmada neste sábado, 06; Zagallo é considerado um dos grandes nomes da história do futebol mundial

Morreu nesta sexta-feira, 05, Mário Jorge Lobo Zagallo aos 92 anos de idade. Mais conhecido como Zagallo, o ex-jogador e ex-técnico de futebol teve sua morte confirmada pelas suas redes sociais, sem divulgar a causa. Logo após o anúncio, alguns famosos e times fizeram questão de homenageá-la nas redes sociais.

“Obrigada por tudo por tudo mestre!!! Descanse em paz”, escreveu Ronaldinho ao publicar um post em homenagem ao ex-jogador. “Fez muito por todos nós… descanse em paz professor”, lamentou Adriano Imperador.

O perfil do Flamengo, time qual Zagallo jogou, também postou uma homenagem: “"Zagallo eterno” tem 13 letras. Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mario Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte. Zagallo vestiu o Manto Sagrado em 205 partidas. Fez parte do timaço que conquistou o Tri estadual em 53/54/55. Ainda como jogador do Mais Querido, foi convocado para a Copa do Mundo de 1958 e entrou para a história como um dos principais nomes da Seleção Brasileira que ganhou o primeiro título mundial".

"O Velho Lobo voltou à história do Mais Querido no comando técnico. Era ele o comandante no título carioca de 1972 e em 2001, quando vencemos a Copa dos Campeões - e quem não lembra da vibração dele, de colete por cima do Manto Sagrado, quando Pet nos garantiu o quarto Tricampeonato, aos 43 [minutos] do segundo tempo? O esporte brasileiro tem no tetracampeão mundial Zagallo um pioneiro e um recordista. O Flamengo tem em Zagallo um ídolo histórico. Obrigado por tanto, Velho Lobo! Zagallo eterno!”, escreveu.

CONFIRA OUTRAS HOMENAGENS DE TIMES

Nos despedimos hoje de um dos maiores brasileiros de todos os tempos.



Obrigado por tudo que fez pelo nosso futebol, Zagallo.



E claro - ETERNO ZAGALLO - tem 13 letras. Nossa gratidão a você, Velho Lobo! 🖤 pic.twitter.com/oYy7e1GJLq — Corinthians (@Corinthians) January 6, 2024

O Coritiba Foot Ball Club lamenta, com profundo pesar, o falecimento de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo.



O Velho Lobo esteve presente em quatro dos cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira e estará marcado para sempre na história. Nós… pic.twitter.com/lK7gRhIcPB — Coritiba (@Coritiba) January 6, 2024